Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 103-114

Pelicans @ Pistons : 108-129

Kings @ Magic : 117-121

- Encore une belle soirée pour les Hornets, qui ont mis fin à la série de 7 victoires des Knicks et sont venus se coller à Miami à la 8e place de la Conférence Est. Charlotte a été en contrôle de ce match, notamment grâce à la nouvelle copie impressionnante de Kon Knueppel. Le rookie, auteur de 26 points, avec 6 paniers primés, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 250 paniers à 3 pts marqués sur une saison. Il n'est pas passé loin de son premier triple-double non plus, puisqu'il a aussi compilé 10 rebonds et 8 passes. Et a pris un ballon sur la tête lorsqu'un fan a essayé de le renvoyer depuis les tribunes...

Kon Knueppel got hit in the head with the ball after a fan tried to take a jumper from the stands. 😬💀 (h/t @rNBAHighlights) pic.twitter.com/6BeZ0uuHXs — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 27, 2026

LaMelo Ball (22 pts), Brandon Miller (21 pts, 8 rbds) et la paire Bridges-White (17 pts chacun) a aussi contribué à cette cinquième victoire de suite pour les hommes de Charles Lee. New York s'est appuyé autant que possible sur Jalen Brunson (26 pts, 13 asts), mais l'énergie des Hornets et l'atmosphère de playoffs dans la salle ont eu raison du ticket pour la post-saison qui les attendait en cas de succès.

Moussa Diabaté a été discret en attaque, mais actif (2 pts, 5 rbds, 4 stls, 3 asts). Mohamed Diawara a joué 13 minutes pour 5 points.

Pourquoi les Charlotte Hornets sont l’équipe la plus kiffante de NBA

- Après la défaite en prolongation contre Atlanta, Detroit s'est repris en battant les Pelicans à domicile. Jalen Duren a fait un gros chantier (30 pts, 10 rbds) et la paire Huerter (22 pts) - Jenkins (19 pts) a été précieuse. Au moins autant que la maladresse folle de New Orleans sur la ligne des lancers (11/24). Les Pistons, qui ont l'un des plus faibles pourcentages de NBA à 3 pts, ont shooté à 53% cette nuit, avec notamment 9 paniers primés de Huerter et Jenkins.

- Orlando avait vraiment besoin de reprendre confiance après 6 défaites de suite. Les joueurs du Magic se sont quand même fait peur à domicile contre Sacramento... Les Kings sont revenus à un point dans la dernière minute grâce à Daekwon Plowden (23 pts) et il a fallu un panier à 3 points de Jalen Suggs, de retour de maladie, pour plier l'affaire à moins de 30 secondes de la fin. Paolo Banchero a encore cartonné (30 pts, 9 rbds, 7 asts), cette fois aidé par Desmond Bane (23 pts).

Côté français, Noah Penda n'a pas joué, Killian Hayes presque pas (2 min) et Maxime Raynaud a finalement été le seul représentant tricolore à vraiment goûter au terrain. L'intérieur des Kings a fini avec 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 39 minutes.