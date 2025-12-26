Stephen Curry encense Cooper Flagg : « La ligue est entre de bonnes mains »

Cooper Flagg s’en est bien sorti pour le premier match de Noël de sa carrière. Le rookie a compilé 27 points, 6 rebonds et 5 passes, une nouvelle performance de qualité pour un jeune joueur qui monte clairement en puissance depuis plusieurs semaines. Et même si les Dallas Mavericks se sont finalement inclinés contre les Golden State Warriors (126-116), il a marqué les esprits. Stephen Curry s’est senti obligé de lui rendre hommage après le match.

« C’est un vrai hooper. Un sacré compétiteur. On oublie parfois son âge. Le futur est brillant. La ligue est entre de bonnes mains », confiait le quadruple champion NBA.

Cooper Flagg vient seulement de fêter ses 19 ans la semaine dernière. Après des débuts délicats à un poste qui n’est pas le sien, l’Américain s’épanouit aux commandes de l’attaque des Mavs. Il tourne par exemple à 24,4 points, 53% aux tirs, 6 rebonds et 4,8 passes de moyenne sur ses 10 derniers matches. Il impressionne ses adversaires à chaque rencontre et s’est récemment attiré les louanges de Nikola Jokic et de toutes les légendes qu’il croise.

CQFR : Les Spurs dépriment encore OKC