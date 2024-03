Coup dur pour Indiana : Mathurin OUT jusqu’à la fin de la saison

Très mauvaise nouvelle pour les Indiana Pacers et leurs ambitions pour la fin de saison. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Bennedict Mathurin, le sophomore des Pacers, souffre d'une déchirure du labrum au niveau de l'épaule droite. L'arrière et le staff médical d'Indiana ont décidé que l'opération était la solution la plus adaptée.

Mathurin, fraichement élu MVP du Rising Stars Challenge lors du dernier All-Star Weekend, tourne à 14.5 points de moyenne cette saison. S'il score moins que lors de son année rookie, l'ancien de la fac d'Arizona est plus adroit (44.6%) et plus fiable à 3 points (37.4%).

Les Pacers sont pour le moment 8e de la Conférence Est et toujours en lice pour décrocher l'une des 6 premières places et éviter le play-in tournament.