Coup dur pour les Pistons… et pour Jaden Ivey

Jaden Ivey est blessé au genou et a dû subir une intervention. On ne le reverra pas tout de suite avec les Pistons...

Selon Shams Charania (ESPN), Jaden Ivey a subi une arthroscopie au genou droit pour soulager une gêne importante. L’arrière des Detroit Pistons sera réévalué dans quatre semaines et manquera forcément le début de la saison, qui débutera pour Detroit par un déplacement à Chicago. Une nouvelle difficile pour le joueur, déjà victime la saison dernière d’une fracture du péroné qui l’avait tenu éloigné des parquets pendant la majeure partie de l’exercice.

Cette fois, c’est au genou qu’Ivey s’est blessé, lors de la présaison, lui qui revenait en forme et était prêt à se battre pour retrouver une place importante dans la rotation de JB Bickerstaff. Le staff médical a finalement opté pour une intervention afin d’éviter que la gêne ne s’aggrave et de maximiser les chances d’un retour durable.

Les Pistons sont quand même ambitieux

Pour Detroit, cette absence tombe au pire moment. L’équipe sort d’une superbe saison régulière et d’un retour attendu en playoffs, et nourrit de vraies ambitions à l’Est. Dans un effectif jeune et prometteur emmené par Cade Cunningham, Ausar Thompson et Jalen Duren, Ivey faisait figure de “recrue interne” capable d’apporter du scoring, de la percussion et du rythme en transition.

Drafté en 5e position en 2022, Ivey espérait faire de cette saison celle de la relance et de la confirmation. Il devra finalement patienter un peu avant de prouver qu’il peut s’imposer durablement dans un collectif des Pistons plus ambitieux que jamais.