Au menu du CQFR de ce vendredi matin : le game 2 de la finale de Conférence entre Denver et Los Angeles, présenté par Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Comme chaque matin de la semaine, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent sur l'actualité et les matches de la nuit en NBA. Au menu de ce vendredi matin, le game 2 encore haletant entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers, avec un Jamal Murray diabolique dans le 4e quart-temps. On décortique ce que l'on a retenu de cette rencontre !

Le CQFR en streaming

