CQFR : Cleveland continue son sans faute, Milwaukee et Philly s’enfoncent dans la crise

- 7 sur 7. Les Cavaliers ont enchaîné une nouvelle victoire, leur septième en sept matches donc, en battant les Bucks à Milwaukee. Un choc de la Conférence Est qui a tenu ses promesses puisque le match a été serré jusqu'au bout. Damian Lillard, auteur de 41 points, a donné l'avantage aux siens à 9 secondes de la fin. Mais Donovan Mitchell lui a répondu à 3 dixièmes du buzzer final pour offrir la victoire à Cleveland et infliger aux Bucks une cinquième défaite de rang. L'arrière All-Star a marqué 30 points.

Les joueurs de Doc Rivers ont affiché quelques progrès contre la meilleure équipe de la ligue en ce moment. Giannis Antetokounmpo a inscrit 36 points en plus des 41 de Lillard. Le problème, c'est qu'autour, ça reste faible.

- L'autre équipe invaincue, c'est le Thunder. La défense d'Oklahoma City a encore frappé puisque le Thunder a limité les Clippers à 92 points pour décrocher un sixième succès de rang. Shai Gilgeous-Alexander a cumulé 25 points et 9 passes. Ousmane Dieng a inscrit 3 points en sortie de banc.

- Superbe prestation des Français Bilal Coulibaly et Alex Sarr, même si les Wizards ont perdu contre le Heat. Le sophomore, qui cartonne sur ce début de saison, a marqué 22 points à 8 sur 12 aux tirs en ajoutant 8 rebonds. Son compatriote a délivré sa meilleure prestation en finissant avec 17 points, 6 rebonds et 4 blocks. Mais ça n'a pas suffi pour battre Miami, porté par les 32 points d'un Bam Adebayo retrouvé.

- Les Spurs équilibrent leur bilan à 3-3. Le même que leurs adversaires du soir, les Timberwolves. San Antonio a battu Minnesota en se reposant notamment sur les 25 points de Keldon Johnson en sortie de banc. Jeremy Sochan en a ajouté 19 et Chris Paul a compilé 15 points et 13 passes décisives. La différence s'est aussi faite en défense puisque les éperons ont limité les Wolves à 29% de réussite derrière l'arc.

Victor Wembanyama a remporté son duel sur Rudy Gobert en postant 17 points (7 sur 15) et 6 rebonds contre 10 points et 3 rebonds pour son aîné.

- Les Warriors continuent d'impressionner. Même sans Stephen Curry. La franchise californienne a gagné un troisième match de suite sans sa star en s'imposant contre les Rockets. Et pourtant, ils se sont fait peur. Ils menaient de 31 points en première mi-temps avant de subir un 18-2 au début du quatrième quart-temps. Houston a réussi à arracher la prolongation avec un excellent Tari Eason (27 points). Mais Golden State s'est repris de suite.

Jonathan Kuminga a marqué les deux premiers paniers de l'OT et l'équipe de Steve Kerr n'a plus été rejointe ensuite. L'ailier remplaçant a mis 23 points tandis que Buddy Hield, déjà le favori au trophée de sixième homme cette saison, en a planté 27 en étant encore une fois très adroit derrière l'arc.

- Nouvelle soirée délicate à Philadelphia. Joel Embiid s'est pris la tête avec un reporter après un papier où le journaliste en question a cité le nom de son fils et de son frère décédé. Les explications ont tourné à la confrontation physique entre les deux hommes. Sur le terrain, ça ne va pas mieux. Les Sixers ont perdu pour la quatrième fois en cinq matches en s'inclinant à domicile contre les Grizzlies. Plusieurs joueurs de Memphis se sont illustrés : Jay Huff a mis 20 points, Jaren Jackson Jr 27 et Ja Morant 18 avec aussi 12 passes décisives. Le rookie Zach Edey a fini avec 10 points et 10 rebonds en 22 minutes.

Du côté des Français, Guerschon Yabusele a mis 9 points en 19 minutes pour Philadelphia.

- Les Raptors ont honoré Vince Carter comme il se doit en retirant son maillot lors d'une cérémonie en l'honneur de l'ancienne superstar de Toronto. Ils ont remporté une rare victoire dans la foulée en venant à bout des Kings après prolongation malgré 33 points de DeMar DeRozan, de retour dans l'Ontario. RJ Barrett, on fire depuis le coup d'envoi de la saison, a inscrit 31 points pour les Raptors.

- En difficultés en ce moment, les Nuggets ont profité de la réception du Jazz pour décrocher une victoire facile, malgré l'absence de Jamal Murray. Nikola Jokic a frôlé le triple-double (27, 16, 9) et Michael Porter Jr a mis 20 points. Utah a perdu ses 6 premiers matches.

- Malgré l'absence de Jaylen Brown et une adresse à trois-points inférieure à leurs standards habituels, les Celtics ont décroché une sixième victoire en sept rencontres en prenant le dessus sur les Hornets (113-103). Jayson Tatum a mené la charge avec 29 points pour répondre aux 36 points de LaMelo Ball. C'est déjà le quatrième match à plus de 30 points pour le meneur de Charlotte, gêné par des fautes en début de partie. Boston a pris l'ascendant assez tôt, justement quand le meilleur joueur adverse était forcé de retourner sur le banc.

Les Français des Hornets ont été assez discrets : seulement 1 points et 4 rebonds en 14 minutes pour Moussa Diabaté tandis que Tidjane Salaun n'a pas marqué.

- Phoenix n'a pas craqué contre Portland, même si les Blazers sont revenus en force sur la fin de match. Les Suns arrachent la victoire avec notamment 28 points de Devin Booker (mais aussi 9 rebonds et 9 passes). C'est la cinquième victoire en six matches pour la franchise de l'Arizona.