CQFR : Doncic et les Lakers défaits, Holiday clutch

Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Pistons @ Cavs : 100-118

Rockets @ Pelicans : 130-128

Thunder @ Bucks : 116-112

Bulls @ Nuggets : 117-124

Warriors @ Blazers : 118-111

Lakers @ Suns : 104-113

- Les Rockets ont profité d'un game winner d'Aaron Holiday à 1.8 seconde de la fin pour battre les Pelicans. Peut-être que d'apprendre qu'une autre fratrie de trois membres allait jouer en NBA, les Antetokounmpo, lui a donné envie de faire parler de lui... Jabari Smith (26 pts), Amen Thompson (21 pts) et Tari Eason (20 pts) ont été les plus prolifiques côté Houston. Zion Williamson a joué 23 minutes pour 13 points, 4 passes, 4 interceptions et 3 rebonds.

- Le premier match de pré-saison NBA de Luka Doncic avec les Lakers s'est soldé par une défaite. Malgré les 25 points en 22 minutes du Slovène, Los Angeles s'est incliné devant Phoenix, ou plutôt son équipe B... Jared Butler, ancien MOP du Final Four NCAA, a pris feu et a terminé avec 35 points et 9 passes, épaulé par Jordan Goodwin (24 pts). Bronny James a inscrit 7 points en sortie de banc.

- OKC s'est fait respecter à Milwaukee. Le MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander, a posé 23 points et 6 passes en 19 minutes. Ousmane Dieng a marqué 8 points en 21 minutes à 2/7, avec 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Stephen Curry (28 pts) et les Warriors sont allés gagner à Portland. Le 'Chef' n'a eu besoin que de 27 minutes pour faire son petit chantier et est allé 13 fois sur la ligne. Côté Portland Sidy Cissoko a joué 22 minutes pour 5 points, 2 rebonds et un +/- de -22. Ryan Rupert a lui joué 6 petites minutes.

- Jamal Murray (30 pts) et les Nuggets ont pris le dessus sur Chicago, malgré un bon 4e QT des Bulls (+14) et les efforts de Josh Giddey (25 pts). Noa Essengue a joué 17 minutes pour 2 points, 1 passe et 1 rebond.

- Les Cavs ont battu l'équipe bis de Detroit (sans Cade Cunningham notamment), avec 17 points de Donovan Mitchell. Pas d'apparition pour Killian Hayes ce coup-ci.