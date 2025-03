Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Nets : 115-113

Thunder @ Pistons : 113-107

Bulls @ Rockets : 114-117

Heat @ Grizzlies : 91-125

Pacers @ Bucks : 119-126

Pelicans @ Spurs : 115-119

Knicks @ Warriors ; 94-97

Wizards @ Nuggets : 126-123

Les 5 super joueurs de l'Est passés en dehors des radars

- Jordan Poole a été clutch avec un panier à 3 points à 2 secondes de la fin pour faire tomber les Nuggets à Denver, après avoir déjà donné l'avantage aux siens quelques secondes plus tôt. En ça, l'ancien Warrior est l'homme du match, évidemment. Mais ce serait injuste de ne pas mettre en avant la nouvelle superbe performance d'Alex Sarr. Le rookie français a battu son record de points en NBA, pour rendre une copie à 34 points, 6 rebonds et 5 passes, face à l'une des meilleures équipes de la ligue. Le n°2 de la Draft 2024 est devenu le plus jeune intérieur de l'histoire à finir une partie en 30-5-5 et le plus jeune joueur de l'histoire des Wizards à marquer 30 points dans un match. Si Nikola Jokic a festoyé (40 pts) face à Sarr et au secteur intérieur de Washington, le Français a donné le change avec cette très belle performance pour surprendre les Nuggets.

A career-high 34 points for Alex Sarr, the No. 2 pick in this year's NBA draft 🙌 34 PTS

6 REB

5 AST

5 3PM@WashWizards W pic.twitter.com/Y0TrkAfXDh — NBA (@NBA) March 16, 2025

- La perf individuelle de la nuit en NBA est néanmoins à mettre à l'actif de Shai Gilgeous-Alexander. L'aspirant MVP a inscrit 48 points lors de la victoire du Thunder à Detroit, avec 6 passes et 3 interceptions, pour guider son équipe vers une 9e victoire en 10 matches. Les Pistons sont tout de même revenus à un point à l'entame du money time, avant de céder. OKC est parvenu à faire déjouer Cade Cunningham (11 pts à 5/18), éjecté dans le 3e quart-temps après avoir exprimé sa frustration envers les arbitres. Son coach JB Bickerstaff a lui pris le risque de prendre une grosse amende après la rencontre, en stigmatisant la différence de traitement entre son équipe et celle pilotée par "SGA".

- Au lendemain des 37 ans de Stephen Curry, les Warriors ont remporté une 7e victoire consécutive, cette fois face à New York. Le meneur de Golden State a apporté 28 points, soutenu par Moses Moody (18 pts), le seul Californien à avoir fini au-dessus des 11 points avec Curry. La rencontre a été serrée et Karl-Anthony Towns (29 pts) a montré qu'il ne craignait pas la présence de Jimmy Butler en face. Le pivot des Knicks a fini avec 29 points et a été le meilleur joueur de son équipe.

- Kristaps Porzingis a fêté son retour avec une victoire non loin de ses premiers exploits en NBA. Après 8 matches d'absence pour maladie, le Letton a été décisif pour Boston sur le parquet de Brooklyn, avec 14 de ses 24 points inscrits dans le 4e quart-temps et plusieurs actions importantes en fin de partie. Payton Pritchard (22 pts) et Jayson Tatum (20 pts) ont contribué à aider les Celtics à écarter des Nets vaillants de leur route.

- Après quatre victoires de suite, les Bulls ont logiquement été battus à Houston, mais pas sans combattre. Les Rockets, qui en sont eux maintenant à six succès de rang, n'ont pris le dessus pour de bon qu'à un peu plus de 5 minutes de la fin, sur un panier à 3 points de Jalen Green (28 pts), très bon cette nuit.

- La lutte entre les Rockets, les Nuggets et les Grizzlies est d'ailleurs intéressante pour la deuxième place à l'Ouest. Les trois équipes sont à bilan égal, après la victoire facile et sereine de Memphis contre Miami. Sans Ja Morant, les joueurs de Taylor Jenkins ont écartelé le Heat, avec 31 points de Jaren Jackson Jr et une copie bien pleine de Desmond Bane (22 pts, 10 rbds, 8 asts). Miami continue de couler avec une 7e défaite consécutive, et n'a plus qu'une victoire d'avance sur le 10e, Chicago.

- Dans une affiche importante pour la 4e place à l'Est, les Bucks se sont imposés à la maison face aux Pacers. Giannis Antetokounmpo a évidemment pesé, avec 34 points, 10 rebonds et 7 passes, avant de sortir pour 6 fautes à un peu moins de 3 minutes de la fin. Milwaukee a très bien géré le money time, notamment grâce au sang froid sur la ligne de Taurean Prince et Kevin Porter Jr. Damian Lillard a lui apporté 25 points, 10 rebonds et 8 passes. Les 80 points combinés du trio Haliburton-Siakam-Nesmith n'ont pas suffi pour Indiana.

- Dans une rencontre entre équipes en roue libre, les Spurs ont dominé les Pelicans, qui étaient privés de Zion Williamson, absent pour raisons personnelles. Devin Vassell (22 pts) a pris le lead, épaulé par Harrison Barnes et le probable futur Roookie of the Year, Stephon Castle (17 pts). Pour rappel, San Antonio jouera sans Victor Wembanyama et De'Aaron Fox jusqu'à la fin de la saison.