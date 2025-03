Cette saison en NBA, certains joueurs montrent d'excellentes choses, mais n'ont pas (encore) totalement les faveurs des médias et opèrent dans l'ombre. Après ceux de la Conférence Ouest jeudi, voici ceux de l'Est aujourd'hui.

Josh Giddey (Chicago Bulls)

Les Bulls intéressent peu les gens, finalement. Mais quand on se penche un peu sur leur cas, surtout depuis le départ de Zach LaVine, on peut quand même s'apercevoir que Josh Giddey fait une saison intéressante. Pièce majeure du trade qui a envoyé Alex Caruso à OKC et débarrassé des affaires extrasportives qui ont plombé sa saison dernière, l'Australien est revenu sur des bases qui ressemblent à celles de sa superbe saison sophomore. Giddey, qui s'est malheureusement blessé à la cheville dernièrement, tourne à 13.8 points, 7.7 rebonds et 6.7 passes par match avec, de loin, le meilleur pourcentage à 3 points de sa jeune carrière : 37% en 4 tentatives par match. Il ne sera peut-être pas LA pierre angulaire du projet de reconstruction des Bulls, mais il y tiendra un rôle important.

Dyson Daniels (Atlanta Hawks)

Au même titre que Toumani Camara dans notre liste de jeudi pour l'Ouest, Dyson Daniels n'est pas totalement hors des radars. Néanmoins, le grand public ne le connaît pas forcément très bien et ne sait peut-être pas que l'Australien - tiens, encore un - est à la fois en lice pour le trophée de MIP et pour celui de Defensive Player of the Year. Les Hawks ont réussi un superbe coup en le récupérant dans le deal qui a vu Dejounte Murray rejoindre New Orleans et Daniels est aujourd'hui leader au classement des stocks (steals + blocks), devant un certain Victor Wembanyama. Il tourne aussi à 14 points par match, soit presque 10 de plus que l'an dernier, tout en approchant désormais les 35% à 3 points.

Ty Jerome (Cleveland Cavaliers)

Après une saison quasi blanche, l'ancien de Virginia s'est fondu dans le groupe de manière assez incroyable et est l'un des meilleurs remplaçants de toute la NBA. Il tourne à plus de 14 points, 5 rebonds et 4 passes, avec une adresse à 3 points énorme (43.8% en 3.5 tirs primés/match) et une importance fondamentale derrière les cadres de l'équipe. Jerome réussit la meilleure saison de sa carrière et peut faire regretter au Thunder et aux Warriors, qui l'ont eu dans leur effectif, de ne pas lui avoir davantage fait confiance.

Josh Hart (New York Knicks)

Il est un peu l'âme et la caution fighting spirit de cette équipe des Knicks. Si Tom Thibodeau le pouvait, il ne ferait jamais sortir Josh Hart, qui tourne quasiment en double-double de moyenne (14.5 pts, 9.8 rbds) ce qui est assez fou pour un arrière d'1,93m. L'ancien Laker et Pelican affiche en plus 53.9% d'adresse globale et a une connivence comme personne avec Jalen Brunson, co-animateur du podcast "The Roommates Show" et accessoirement franchise player des Knicks. Un véritable couteau-suisse qui a permis à New York d'être pour le moment troisième et de rêver d'une belle campagne de playoffs.

Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Peut-être que vous trouverez ça bizarre de voir un All-Star et ex-champion NBA ici, mais on avait plutôt prédit un déclin brutal pour Brook Lopez cette saison. Or, depuis le début 2025, il est à la fois productif en attaque et à nouveau solide et point d'ancrage en défense. Si Milwaukee a gommé son entame de saison catastrophique, c'est aussi grâce à lui. Le moins chevelu des jumeaux de Stanford a haussé le ton par rapport à la saison dernière, avec un peu plus de production et une adresse bien meilleure, notamment à l'extérieur (37%). Cette semaine, Lopez a réussi son 52e match en NBA avec au moins 3 contres et 3 paniers à 3 points marqués. Personne n'a fait mieux dans l'histoire.