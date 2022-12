Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Knicks : 121-100

Kings @ Clippers : 123-96

Bucks @ Hornets : 105-96

Magic @ Raptors : 108-121

Thunder @ Wolves : 135-128

Rockets @ Warriors : 101-120

Blazers @ Jazz : 116-111

- C'était le soir d'Anfernee Simons ! Obligé d'être plus tranchant depuis que Damian Lillard est sur le flanc, l'arrière des Blazers a joint l'état de grâce à la victoire sur le parquet du Jazz. Simons a signé sa meilleure performance en carrière offensivement (45 points à 15/25), mais a aussi réussi le contre le plus clutch depuis qu'il est en NBA. Dans cette partie très serrée, Utah a eu l'occasion d'égaliser à 4 secondes de la fin sur un shoot à 3 points de Jordan Clarkson, mais Anfernee Simons a surgi pour contrer l'ancien 6th man of the Year.

Portland avait perdu 7 de ses 8 derniers matches et ce succès va faire du bien au moral des troupes en attendant que "Dame" ne soit de retour.

Have a NIGHT, Anfernee Simons! 45 PTS (career-high)

4 AST

7 3PM Scorching hot in the Blazers W 🔥 pic.twitter.com/X083WsMANu — NBA (@NBA) December 4, 2022

- Il y a de la frustration chez Rudy Gobert ces dernières semaines, autant sur le plan individuel que collectif. Les Wolves ne carburent pas comme prévu et les critiques se concentrent un peu trop sur le pivot français au regard du coût du trade qui l'a fait venir dans le Minnesota. Cette tension a malheureusement débordé cette nuit à domicile contre OKC. En début de match, Rudy a été éjecté pour un croche-patte et un accrochage avec Kenrich Williams. Les arbitres lui ont donné une flagrante de niveau 2...

Rudy Gobert was ejected for kicking Kenrich Williams and tripping him 😳 pic.twitter.com/oCROiUhNk1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2022

Sans Karl-Anthony Towns, c'est déjà compliqué pour les Wolves à l'intérieur, alors sans Rudy Gobert... Le Thunder a profité des errements de l'hôte du soir pour l'emporter. Shai Gilgeous-Alexander, le troisième scoreur le plus prolifique de la ligue, a posé 33 points et 6 passes après avoir soufflé dernièrement. Josh Giddey (21 pts, 12 pds) a également contribué comme il fallait pour que le déplacement d'OKC soit victorieux, sept joueurs de Mark Daigneault ayant inscrit au moins 10 points.

- Tout allait bien après le premier quart-temps pour les Knicks lors du match de début de soirée contre Dallas au Garden. Et puis, patatras, comme on disait jadis... Après avoir mené 32-20 dans le sillage d'un bon Julius Randle, les Knicks ont totalement sombré et laissé des Mavs pourtant pas très fringants en ce moment repartir avec la victoire. Les plus fidèles spectateurs du MSG ont eu la douleur de voir leur ancien protégé Tim Hardaway Jr briller (28 pts) dans l'un de ses meilleurs matches offensifs de la saison, pour épauler Luka Doncic (30 pts, 8 rbds, 7 pds, 3 blks). Ce n'est que la deuxième victoire en sept matches pour les Texans, qui ont eu le mérite de ne pas se laisser abattre après leur mauvaise entame.

Face à son ancienne équipe, Jalen Brunson (13 pts, 3 pds) n'a pas réussi à briller.

- Les Warriors n'ont pas tremblé à la maison face à Houston et ils le doivent en partie à Andrew Wiggins. Le Canadien s'est mué en Splash Brother, en claquant 36 points à... 8/10 à 3 points, record personnel from downtown égalé. De quoi compenser la mise au repos de Klay Thompson et épauler Stephen Curry (30 pts, avec lui aussi 8 paniers extérieurs). Avec cette 7e victoire en 10 matches, Golden State a désormais le 11e meilleur bilan de toute la NBA et poursuit sa remontée progressive au classement et sa sortie de crise.

Andrew Wiggins tonight in the Warriors win: 🎯 36 PTS

🎯 5 REB

🎯 8 3PM pic.twitter.com/SnGkPy4HK0 — NBA (@NBA) December 4, 2022

- Les Clippers ont subi leur plus lourde défaite de la saison à domicile cette nuit contre Sacramento. Les Kings, qui continuent d'être l'attaque la plus productive de l'Ouest, ne se sont pas privés de corriger Los Angeles, qui jouait sans Paul George, Kawhi Leonard, Luke Kennard et Norman Powell. Domantas Sabonis était intenable (24 pts à 10/11) et a reçu le soutien de Keegan Murray (23 pts) pour un deuxième succès de rang.

- Les Bucks ont à nouveau bien ciblé le match pendant lequel ils pourraient reposer Giannis Antetokounmpo. Sans sa superstar, Milwaukee est tout de même allé s'imposer à Charlotte, notamment grâce à la très bonne copie de Bobby Portis (20 points, 8 rebonds, 7 passes), décidemment excellent dans tous les compartiments du jeu et dans tous les rôles cette saison.

Les Hornets, malgré leur début de saison calamiteux en NBA, restaient sur trois victoires de rang à la maison. Ils ont à l'heure actuelle le cinquième plus mauvais bilan de la ligue.

- OG Anunoby fait vraiment une entame de saison magnifique dans le plus grand des calmes. Même maintenant que Pascal Siakam est revenu, l'ailier des Raptors est d'une fiabilité et d'une constance all-around assez magnifiques. Cette nuit, Anunoby a égalé son record de points de la saison (32), tout en défendant le plomb face au Magic. "Spicy-P" (26 pts, 10 rbds) et Scottie Barnes (17 pts, 14 rbds) ont eux aussi brillé dans ce succès facilement décroché contre la lanterne rouge (5-19) où Toronto a shooté à 56%.