Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Cavs : 113-128

Heat @ Knicks : 104-106

Hornets @ Bulls : 98-114

Pelicans @ Mavs : 106-111

Warriors @ Nuggets : 117-134

Clippers @ Bucks : 105-106

Lakers @ Pacers : 112-111

All-Star Game (est) : Première pour Haliburton, retour de Holiday 10 ans après

- Les Lakers ont renversé une situation compromise sur le parquet des Pacers. Menés de 14 points, les Californiens ont réussi un comeback furieux dans le 4e quart-temps pour arracher la victoire grâce, notamment à un panier précieux d'Anthony Davis à 35 secondes de la fin. "AD", qui a réussi un contre non moins décisif dans la foulée, a fini avec 31 points et 14 rebonds, rappelant à quel point il était important. LeBron James a lui aussi participé activement au succès et posé 26 points, 7 passes et 7 rebonds, pour pointer désormais à 63 points d'un nouveau record all-time de points en NBA.

AD bucket.

AD block. Lakers lead 112-111 with 8 seconds to go ‼️ WATCH: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/3zb4wo1k0f — NBA (@NBA) February 3, 2023

- Giannis Antetokounmpo, c'est quelque chose, quand même... Le Greek Freak et ses Bucks sont venus à bout des Clippers dans une fin de match un peu folle où les deux équipes ont multiplié les erreurs et les pertes de balle. Menés de 21 points plus tôt dans le match et de 9 points à l'entame du 4e quart-temps, Giannis et les siens ont su trouver les solutions pour faire plier L.A.

L'une d'entre elles : alimenter le double MVP, qui a fini la partie avec des stats dévastatrices dont il a le secret, pour qu'il inscrive plus de la moitié des points de son équipe. Antetokounmpo a compilé 54 points et 19 rebonds, mais a tout de même dû prendre 39 tirs, là où le partage est plus généralement de mise à Milwaukee. Malgré toute leur bonne volonté, les Clippers n'ont pas pu le freiner suffisamment, même s'ils l'ont obligé à sortir de ses gonds.

Kawhi Leonard (7/26) et Paul George (6/16) regretteront leur maladresse globale et leurs airballs dans la dernière minute du match.

- 17-0... Les Nuggets sont toujours invaincus cette saison lorsque Nikola Jokic finit en triple-double. Le Serbe a de nouveau guidé ses troupes vers la victoire, cette fois à domicile contre les Warriors. Avec les 22 points, 16 passes et 14 rebonds du Joker, mais aussi les 33 points d'un Jamal Murray en train de retrouver son meilleur niveau offensif, Denver n'a pas éprouvé beaucoup de difficultés pour dominer Golden State, qui jouait sans Klay Thompson. Les Nuggets sont plus que jamais premiers de la Conférence Ouest, avec quatre victoires de plus que le deuxième, Memphis.

- Dillon Brooks est un emmerdeur-né et globalement un atout pour les Grizzlies. Cela dit, il va parfois trop loin, comme sur ce coup dans l'entrejambe de Donovan Mitchell qui lui a valu une expulsion directe et une réputation aggravée. Mitchell, éjecté aussi pour avoir répondu en balançant le ballon sur l'arrière de Memphis, a déclaré que Brooks était un joueur "sale" et que la NBA devait s'occuper de son cas.

Here's a better look at Dillon Brooks hitting Donovan Mitchell's jewels. 👀 Intentional or nah? pic.twitter.com/7hSGJaygax — NBA Memes (@NBAMemes) February 3, 2023

Sur le terrain, Cleveland a bien rebondi après sa défaite face à Miami. Darius Garland a pris le relais de Mitchell après son expulsion et rappelé qu'il était de calibre All-Star à défaut d'être retenu cette saison. Garland a inscrit 32 points et distribué 11 passes pour infliger aux Grizzlies une 7e victoire en 8 matches.

- Benché à la fin du dernier match, RJ Barrett a montré qu'il n'était pas affecté et s'est montré très précieux pour les Knicks cette nuit contre Miami. New York l'a emporté au Garden dans une rencontre serrée, déverrouillée par l'agressivité du Canadien (30 pts) et le bel impact d'Isaiah Hartenstein en sortie de banc (8 pts, 10 rbds, 3 blks) notamment. L'intérieur remplaçant a enchaîné dunk et contre dans le money time pour permettre aux Knicks de l'emporter.

- Luka Doncic a dû quitter ses partenaires prématurément lors du match remporté par Dallas contre les Pelicans, battus pour la 10e fois de suite... Touché au talon, le Slovène est sorti du terrain à +27 en faveur de son équipe, qui a beaucoup trop baissé de pied derrière et a laissé New Orleans revenir à 4 points dans la dernière minute de jeu. En seulement 23 minutes de jeu, Doncic a eu le temps de compiler 31 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions à 12/19.

Les Pelicans n'en finissent plus de glisser au classement, toujours dans l'attente d'un retour de Zion Williamson.

- Lorsque DeMar DeRozan et Zach LaVine ne sont pas dans un grand soir, il est bon de voir d'autres Bulls compenser. Cette nuit, lors de la réception de Charlotte, Ce sont Ayo Dosunmu (22 ps), Coby White (20 pts) et Andre Drummond (15 pts, 11 rbds) qui se sont montrés les plus tranchants avec Nikola Vucevic (17 pts, 12 rbds).

Chicago a accéléré en deuxième mi-temps, notamment dans le 3e quart-temps, pour décourager les Hornets d'un LaMelo Ball agacé et expulsé dans le 4e QT.