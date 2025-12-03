Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Sixers : 102-121

Blazers @ Raptors : 118-121

Knicks @ Celtics : 117-123

Wolves @ Pelicans : 149-142, après prolongation

Grizzlies @ Spurs : 119-126

Thunder @ Warriors : en cours

- Anthony Edwards est en pleine bourre et il a sorti les Timberwolves d'un mauvais pas du côté de New Orleans. On s'attendait à une victoire sereine pour Minnesota, surtout après l'annonce de la nouvelle absence de Zion Williamson pour trois semaines. Sauf que les Pelicans ont poussé leurs visiteurs dans leurs retranchements et menaient même de 4 points à l'entame de la dernière minute de jeu. C'est là qu'Edwards (44 pts) a surgi, arrachant la prolongation à 2 secondes de la fin. Rudy Gobert (26 pts, 13 rbds) a ensuite pris le relais pendant l'overtime avec trois dunks pour mener les Wolves vers un troisième succès consécutif.

ANT SENDS IT TO OVERTIME WITH THE LAYUP FOR 40 POINTS 🚨 5 more minutes in Timberwolves-Pelicans coming up!! pic.twitter.com/E4b3BRVIap — NBA (@NBA) December 3, 2025

- Les Celtics vont très bien et ils l'ont confirmé en se payant les Knicks au TD Garden cette nuit. Jaylen Brown a été royal : 42 points à 16/24. Malgré le retour de New York dans le 4e QT pour gommer presque entièrement un retard de 15 points, Boston a tenu bon pour décrocher une 4e victoire en 5 matches et se rapprocher du top 6 à l'Est. Mikal Bridges (35 pts à 8/12 à 3 pts) a été leur adversaire le plus tranchant cette nuit.

- Les Sixers n'ont pas trop eu à cravacher pour dominer les Wizards. Tyrese Maxey a accéléré dans le 3e quart-temps, lors duquel il a inscrit 20 de ses 35 points du soir. Philadelphie a joué sans Joel Embiid, mais avec Paul George (11 pts) et Andre Drummond (12 pts, 10 rbds). Titulaire, Bilal Coulibaly n'a pas pesé offensivement : 2 points à 1/5 en 25 minutes.

- Toronto a pris la 2e place de la Conférence Est grâce à sa victoire face à Portland. Scottie Barnes a pris les choses en main avec une nouvelle prestation bien complète (28 pts, 7 asts, 7 rbds, 2 blks), aidé par Immanuel Quickley (23 pts, 8 asts) et Brandon Ingram (21 pts). Il fallait ça pour résister au bon finish des Blazers, encore emmenés par Deni Avdija (25 pts, 14 asts, 8 rbds) et Toumani Camara (21 pts). Sidy Cissoko (3 pts, 2 rbds en 22 min) était titulaire du côté de Portland.

- San Antonio continue de préparer comme il faut le retour de Victor Wembanyama. Les Spurs ont battu Memphis grâce à une fin de match pleine de sang froid au cours de laquelle ils ont effacé leurs 7 points de retard et tiré profit de l'expérience de Harrison Barnes (31 pts, avec 8 paniers primés) et De'Aaron Fox (29 pts, dont 11 dans le 4e QT), pour afficher un bilan de 6-2 depuis que leur pivot star est sur le flanc. Les Grizzlies, qui restaient sur trois victoires de suite, se sont à nouveau appuyés sur Zack Edey (19 pts, 15 rbds).

- A l'heure de ces lignes, le Thunder est en contrôle face aux Warriors et mène 63-44 à la mi-temps, avec déjà 18 points pour Shai Gilgeous-Alexander.