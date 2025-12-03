Le Thunder fait un démarrage historique, en route vers le record ?

La saison est encore jeune, mais le Thunder est déjà en train de marquer son empreinte et de décourager les candidats à sa succession. Après sa victoire sur le parquet des Warriors cette nuit, pour décrocher un 21e succès en 22 matches, Oklahoma City confirme être sur le chemin d'une saison tout simplement historique. La route est encore très longue, mais on commence à voir poindre la discussion sur la capacité de cette équipe à aller égaler, ou même battre, le meilleur bilan de tous les temps en saison régulière des Warriors 2016.

Et pour cause, le groupe de Mark Daigneault vient de rejoindre le club fermé des équipes à avoir gagné au moins 21 de leurs 22 premiers matches. Si la fameuse équipe de Golden State qui s'était inclinée en Finales contre Cleveland était sur un 22-0, OKC a fait aussi bien que les Knicks de 1969 et que les Rockets de 1993, deux franchises qui ont soulevé le trophée quelques mois après ce départ canon. Le Thunder fait même mieux que New York et Houston grâce à un meilleur différentiel (+337).

Tout roule pour le moment pour Shai Gilgeous-Alexander, encore étincelant la nuit dernière, et OKC, qui continue de gagner des matches malgré les absences et, parfois, des fins de partie serrées. Au point d'aller chercher les 73 victoires sur une saison des Warriors ? La suite nous le dira, mais à ce stade, on ne serait plus vraiment surpris.