Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Nets : 108-102

Suns @ Thunder : 120-124

Hawks @ Spurs : 118-126

Heat @ Pistons : 112-100

Pelicans @ Rockets : 117-107

Raptors @ Bucks : 111-118

Clippers @ Blazers : 117-102

Magic @ Lakers : 105-111

Le classement

- Nate McMillan avait bon dos... Même s'ils vont sans doute disputer le play-in tournament, les Hawks ont des soucis qui vont au-delà du nom de leur head coach. Quin Snyder a vu ses joueurs dilapider 24 (!) points d'avance contre les Spurs dimanche. Atlanta avait encore cette avance dans le 3e quart-temps et s'est tout simplement effondré face à de vaillants Texans menés par Keldon Johnson et Devin Vassell (29 pts) tous les deux. Les Hawks n'ont inscrit que 35 points après la pause, contre 83 avant... Le retour de Dejounte Murray (22 points, 8 passes) à San Antonio a été gâché par son ancienne équipe.

On notera que Trae Young est passé à coté de son sujet : 9 points à 4/15 et 5 TO.

- Le score est plus serré que ne l'a réellement été ce match entre Denver et Brooklyn. Les Nuggets ont brillamment réagi sur le parquet des Nets pour repartir de l'avant après une période compliquée (5 défaites en 6 matches). Tout le monde s'est mis au boulot, dans le sillage de Nikola Jokic, auteur de son 28e triple-double de la saison avec 22 points, 17 rebonds et 10 passes. Michael Porter Jr (28 pts) et Jamal Murray (25 pts) ont montré leur meilleur visage et la franchise du Colorado a shooté à 52% en global et à 3 points.

Another night, another Nikola Jokic triple-double. 🃏 22 PTS

🃏 17 REB

🃏 10 AST Nuggets get the W in Brooklyn. pic.twitter.com/y388G5NI3Y — NBA (@NBA) March 19, 2023

- Si Giannis Antetokounmpo a lui aussi fini en triple-double (22 pts, 13 rbds, 10 pds) sans rater le moindre tir (9/9), c'est Brook Lopez qui a sonné la charge pour les Bucks dans le dernier quart-temps contre Toronto. Milwaukee était mené de 7 points à l'entame du 4e quart-temps, quand Lopez est entré en scène pour y inscrire 17 de ses 26 points du soir et aider son équipe à conforter son avance en tête de l'Est et de la NBA. Le moins chevelu des jumeaux de Stanford continue d'être à la fois un défenseur de niveau DPoY et un attaquant fidèle à ses premières saisons dans la ligue en matière de scoring.

Bon, il faut quand même noter que Giannis a fait quelque chose d'exceptionnel cette nuit. Seuls trois joueurs avant lui avaient réussi un triple-double avec au moins 20 points sans rater le moindre tir : Wilt Chamberlain, Draymond Green et Nikola Jokic.

Giannis recorded a triple-double on PERFECT 100% shooting as the Bucks won at home 💪 22 PTS, 13 REB, 10 AST, 9/9 FG No misses. Just buckets. pic.twitter.com/JXGBobyJEw — NBA (@NBA) March 20, 2023

- Austin Reaves est définitivement en train de devenir le chouchou des fans des Lakers. Los Angeles a survécu à une nuit difficile pour Anthony Davis en attaque (15 pts à 6/15) et à la pression du Magic, grâce justement au successeur d'Alex Caruso dans les coeurs californiens. Reaves a battu son record de points en NBA (35) en portant son équipe dans le 4e quart-temps et le money time.

C'est lui qui a inscrit les 10 derniers points des Lakers à partir de 1:30 avant la fin. Des "MVP ! MVP !" ont fusé des travées de la Crypto.com Arena. Reaves a inscrit 16 lancers et eu l'agressivité nécessaire pour ramener provisoirement les Lakers dans le top 10 de l'Ouest.

What a performance by Austin Reaves ‼️ 35 PTS (career-high)

6 REB

6 AST

W pic.twitter.com/uVPAFN2OjZ — NBA (@NBA) March 20, 2023

- Les Clippers, pour leur part, ont enfoncé un peu plus les Blazers en leur infligeant une 6e défaite consécutive, sous les coups de Paul George (29 pts) et Kawhi Leonard (24 pts). L.A. n'est qu'à une demie longueur des Suns au classement et vont lutter jusqu'au bout pour la 4e place grâce à cette série de 5 victoires en 6 matches. A Portland, c'est la crise et on devrait bientôt voir Damian Lillard (4/17 cette nuit) être envoyé au repos pour déjà préparer l'intersaison...

Nicolas Batum a joué 16 minutes en sortie de banc pour 3 points, 3 passes, 1 rebond et 1 interception.

- Les Pelicans n'abdiquent pas et rêvent toujours du play-in. NOLA, 12e, n'a qu'une demie longueur de retard sur le trio Wolves-Lakers-Jazz grâce à son succès sur le parquet des Rockets. Malgré les 40 points de Jalen Green et les efforts de Houston en deuxième mi-temps, ce sont bien les joueurs de Willie Green, emmenés par Ingram et McCollum (26 pts chacun), qui ont dominé les débats.

- Oklahoma City ne lâche rien non plus et le Thunder pointe même au 8e rang avec seulement une victoire de retard sur Dallas, 6e. Le Thunder a réussi un joli coup face à Phoenix, en survivant aux 46 points de Devin Booker. OKC a pu compter sur l'incroyable Shai Gilgeous-Alexander (40 pts), auteur de deux lancers cruciaux à 10 secondes de la fin pour entériner la victoire de son équipe.

Les hommes de Mark Daigneault restent sur 4 victoires en 5 matches et ont toutes les chances d'intégrer le top 6 et d'éviter le play-in tournament s'ils continuent sur cette dynamique. Ousmane Dieng a joué 8 minutes en sortie de banc, sans impacter le match de façon significative.

- Le Heat s'est fait un peu peur à Detroit et a dû cravacher dans le 4e quart-temps pour renverser une situation compliquée. Tyler Herro a pris les choses en main à dans le money time en y inscrivant 10 de ses 19 points du jour et ramener Miami à une victoire de Brooklyn et du top 6 synonyme de qualification directe pour les playoffs.

Killian Hayes était titulaire avec les Pistons et a posé 13 points, 11 passes, 4 rebonds et 2 interceptions à 6/14.