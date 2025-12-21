CQFR : Bane clutch, les Pelicans ne s’arrêtent plus !

Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Nuggets : 115-101

Mavs @ Sixers : 114-121

Celtics @ Raptors : 112-96

Pacers @ Pelicans : 109-128

Hornets @ Pistons : 86-112

Wizards @ Grizzlies : 130-122

Suns @ Warriors : 116-119

Magic @ Jazz : 128-127, après prolongation

Blazers @ Kings : 98-93

Lakers @ Clippers : en cours

- Les Rockets étaient à Denver cette nuit et ont mis fin à la série de 6 victoires de suite des Nuggets. Grâce aux 31 points de Kevin Durant et au coup de chaud de Reed Sheppard (11 pts de suite en fin de 3e QT, 28 pts en tout), Houston a pris sa revanche après une défaite contre la bande à Nikola Jokic plus tôt dans la semaine.

- Malgré l'absence de Joel Embiid et Paul George, les Sixers ont battu Dallas (121-114), avec un Tyrese Maxey bien chaud (38 pts), un VJ Edgecombe précieux (26 pts) et l'aide pas forcément attendue de Dom Barlow (21 pts) pour glaner une 6e victoire en 8 matches. Philadelphie a survécu à l'une des équipes en forme du moment, portée une fois de plus par le tandem Cooper Flagg-Anthony Davis (24 pts chacun), grâce à un gros 4e QT (30-17) orchestré en partie par Maxey.

- Boston aussi est plutôt en forme et est allé décrocher une 7e victoire en 9 matches à Toronto pour conforter sa 3e place à l'Est. Sans Jaylen Brown, malade, les Celtics s'en sont remis à Payton Pritchard (33 pts, 10 asts), dont les 19 pts dans le 3e QT ont permis de faire le trou. Queta, Garza et Gonzalez, la branche européenne, de Boston, a également joué un rôle important.

- On n'arrête plus les Pelicans ! Quatrième victoire de suite pour New Orleans, qui a cette fois dominé Indiana à domicile. Zion Williamson, de nouveau en sortie de banc, était en pleine bourre et a égalé son record de points de la saison (29). Derik Queen a fait un perfect (17 pts, 10 rbds à 8/8) pour aider les joueurs de James Borrego à poursuivre leur remontée avec cette 7e victoire de la saison.

- Detroit a sans surprise dominé Charlotte en profitant du triple-double de Cade Cunningham (22 pts, 10 rbds, 10 asts), du travail intérieur de Jalen Duren (19 pts, 11 rbds) et de la soirée sans de LaMelo Ball, éjecté pour 6 fautes dans le 4e quart-temps après avoir manqué ses 10 derniers tirs.

Moussa Diabaté (1 pt, 3 rbds, 1 ast) et Tidjane Salaün (8 pts, 3 rbds) sont sortis du banc.

- Les Wizards ont choisi leur déplacement à Memphis pour remporter leur 5e match de la saison. Washington a effacé un retard de 20 points avant de prendre le dessus dans le 4e quart-temps, notamment grâce à Alex Sarr (18 pts), dont le panier à 3 points à 2 minutes de la fin a donné un avantage définitif à son équipe. Les deux gros scoreurs du jour pour les Wizards : CJ McCollum et Kyshawn George, 28 points tous les deux. Santi Aldama (37 pts) a cartonné en vain pour les Grizzlies. Bilal Coulibaly n'a pas participé à cette rencontre.

Alex Sarr 18/11/2 - 50% FG pic.twitter.com/mBbHLY5V9z — riley ｼ (@rileyricharrds) December 21, 2025

- Les Warriors ont survécu à l'expulsion rapide de Draymond Green en première mi-temps et à un nouvel affrontement tendu avec les Suns, pour mettre fin à leur série de 3 défaites de rang. Jimmy Butler (25 pts) et Stephen Curry (28 pts) ont été déterminants à la finition et sur la ligne dans le money time, notamment pour répondre à Devin Booker (38 pts).

- Desmond Bane (32 pts) a inscrit un nouveau panier clutch pour le Magic. Son drive payant à 0.9 seconde de la fin en prolongation contre le Jazz a permis à Orlando d'éviter une grosse déconvenue. Après avoir dilapidé 15 points d'avance dans le 4e quart-temps, Orlando s'est retrouvé en overtime après un panier d'Isaiah Collier à 2 secondes du terme.

- Les Blazers ont remis ça contre les Kings, cette fois sans avoir besoin d'arracher la victoire en prolongation. Si Maxime Raynaud a de nouveau été productif (17 pts, 12 rbds, dont 7 offensifs), Sacramento n'a pas pu faire mieux que limiter la paire Avdija-Sharpe à 47 points en cumulé. Sidy Cissoko a joué 24 minutes (1 pt) alors que Rayan Rupert est entré en jeu pour 8 minutes.

- Les Lakers ont peut-être eu pitié de leurs voisins de L.A. Ou plus probablement, ils sont totalement passés à côté du derby, remporté par les Clippers (103-88) avec un excellent Kawhi Leonard (32 pts) et une défense retrouvée le temps d’un match. Les Lakers ont perdu Luka Doncic, touché à la jambe et absent de la 2e mi-temps, ce qui a contrait LeBron James (36 pts) à passer en mode vintage, mais en vain.