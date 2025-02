Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 112-102

Cavs @ Pistons : 118-115

Spurs @ Hawks : 126-125

Wizards @ Nets : 119-102

Heat @ Sixers : 108-101

Grizzlies @ Raptors : 138-107

Bulls @ Wolves : 108-127

Warriors @ Jazz : 128-131

Pelicans @ Nuggets : 119-144

Suns @ Thunder : 109-140

Magic @ Kings : 130-111

Jimmy Butler aux Warriors dans un mega trade !

- Première réussie et victorieuse pour De'Aaron Fox avec les Spurs. Si San Antonio s'est fait peur en dilapidant 20 points d'avance en 2e mi-temps, les Texans l'ont emporté d'une courte tête face à Atlanta. Victor Wembanyama (24 pts, 12 rbds) a marqué le lancer franc décisif à 2.4 seconde de la fin pour passer devant et a volontairement manqué son deuxième lancer pour priver les Hawks d'une remise en jeu. Fox, pour sa part, a également inscrit 24 points, mais avec 13 passes décisives, ce qui lui permet d'égaler son record d'assists cette saison.

Trae Young (32 pts, 12 asts) a maintenu la pression sur les Spurs, mais en vain. Zaccharie Risacher (6 pts, 1 rbd en 23 min) a été très discret.

- Le panier de la nuit en NBA est pour Darius Garland. Le meneur All-Star a délivré Cleveland au buzzer - et quasiment depuis le logo ! - en marquant à 3 points pour éviter la prolongation aux Cavs face aux Pistons. Cade Cunningham (38 pts, 9 asts) avait été héroïque dans le money time, mais Detroit n'a pas su empêcher Garland de réussir cet exploit.

- OKC a allumé les Suns, privés de Kevin Durant, officiellement absent pour une blessure à la cheville. Phoenix a pris une énorme bourrasque en deuxième mi-temps (79-46) avec un Shai Gilgeous-Alexander impérial (50 pts, 8 rbds, 5 asts). Ousmane Dieng a joué 9 minutes et a inscrit 5 points.

- Milwaukee l'a emporté à Charlotte pour son premier match sans Khris Middleton, tradé à Washington. Giannis Antetokounmpo manquait aussi à l'appel, mais Damian Lillard (29 pts, 12 asts) et Bobby Portis (23 pts, 17 rbds) a tenu la baraque pour son retour après deux semaines d'absence.

- On n'arrête plus les Wizards ! Troisième victoire de suite pour Washington, cette fois à Brooklyn. Jordan Poole (19 pts) a mené la danse, mais gros COCORICO pour Bilal Coulibaly, qui signe le premier triple-double de sa carrière en NBA avec 11 points, 11 passes et 10 rebonds ! Il est le plus jeune joueur de la franchise à finir en 3D depuis John Wall.

- Anthony Edwards a claqué 49 points face aux Bulls, dont 20 dans le 3e quart-temps, et avec un 17/18 sur la ligne. Rudy Gobert (10 pts, 15 rbds et Naz Reid (22 pts, 10 rbds) ont fini en double-double.

- Miami a "fêté" le départ de Jimmy Butler avec une victoire à Philadelphie. Les Sixers avaient laissé Joel Embiid au repos car en back to back, mais ont pu compter sur le retour de Paul George, pas encore très en jambes (9 pts à 3/11). Tyler Herro (30 pts) et Bam Adebayo (18 pts, 13 rbds) ont été les principaux artisans du succès.

- Memphis continue sur sa belle dynamique avec une 4e victoire de suite, cette fois à Toronto. Menés à la pause, les Grizzlies se sont fâchés et ont oblitéré les Raptors après le repos : 85-48. Jaren Jackson Jr (32 pts), Ja Mortant (26 pts dont 16 dans le 4e QT) et Zach Edey (13 pts, 14 rbds) ont été les plus en vue.

- Les Warriors, battus à Utah et ultra-perméables (131 pts encaissés dont 44 dans le 4e QT), doivent attendre avec impatience l'arrivée de Jimmy Butler...

- Loin des rumeurs de trades, les Nuggets ont déroulé face à New Orleans, avec un récital de Michael Porter Jr (39 pts, record en NBA) et Nikola Jokic (38 pts, 10 asts).

- Orlando a repris du poil de la bête en gagnant à Sacramento avec 31 points de Franz Wagner et un bon match de Paolo Banchero (23 pts, 9 asts). Zach LaVine a fait ses débuts avec les Kings et a fini avec 13 points en 31 minutes.