Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Knicks : 127-134, après deux prolongations

Wolves @ Raptors : 128-126

Celtics @ Rockets : 114-93

Pelicans @ Bucks : 137-141

Thunder @ Spurs : 106-116

Grizzlies @ Kings : 129-125

Cavs @ Clippers : 113-83

LIVE : Les trades et les rumeurs avant la deadline

- Le thriller de la nuit a eu lieu au Madison Square Garden. Les Knicks ont livré une énorme bataille avec les Nuggets et l'ont emporté après deux prolongations. Si Jamal Murray (39 pts) et Nikola Jokic (30 pts, 14 rbds, 10 asts) ont été au rendez-vous, le héros du jour se nomme Jalen Brunson. Le meneur de New York a fini avec 42 points, 9 passes et 8 rebonds, mais il a aussi surtout inscrit 10 points dans la deuxième prolongation. C'est la 8e victoire de suite pour les Knicks, qui peuvent remercier leur franchise player, époustouflant lors de ce choc.

A noter que Denver a perdu Peyton Watson et Spencer Jones sur blessures au cours de cette rencontre...

This will go down as one of Jalen Brunson's greatest career performances 🥶 Pure hoops masterclass. Elite foot work, patience, shot making under pressure. pic.twitter.com/NTWoiC6rLS — Ball Don't Stop (@balldontstop) February 5, 2026

- San Antonio a battu OKC pour la quatrième fois en cinq matches cette saison. L'issue de celui-ci était un peu attendue, après l'annonce du forfait de Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi les absences de Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Alex Caruso ou encore Luguentz Dort... Les Spurs n'ont pas tremblé et ont fait la course en tête tout du long. Victor Wembanyama s'est promené (22 points, 14 rebonds, 2 passes et 2 contres) et Keldon Johnson a de nouveau été très bon en sortie de banc (25 pts).

- Milwaukee a gâché l'énorme perf de Trey Murphy. Les Bucks l'ont emporté (141-137) en prolongation avec notamment un très bon Ryan Rollins (27 pts), mais le coup de chaud de la nuit est à mettre à l'actif de Murphy, auteur de 12 (!) paniers à 3 points et de 44 points à 12/19, avec 6 passes et 6 rebonds.

- Les Timberwolves n'avaient plus gagné à Toronto depuis... 22 ans ! L'anomalie est réparée, mais Minnesota a quand même dû combler un retard de 18 points et se faire violence dans le 4e QT. Anthony Edwards, auteur de 13 de ses 30 points sur cette dernière période, a joué un rôle essentiel, aidé par Bones Hyland (20 pts) notamment. Rudy Gobert a fini en double-double avec 10 points et 12 rebonds.

- Boston est allé battre des Rockets très nerveux sur leur parquet. Malgré l'absence de Jaylen Brown, les Celtics ont fait la différence dans le 3e quart-temps, avec un Derrick White en forme (28 pts, 6 paniers à 3 pts). Ime Udoka a été expulsé à la fin du troisième quart-temps pour deux fautes techniques. Alperen Sengun l'a ensuite rejoint en milieu de quatrième quart-temps, après un match en demi-teinte. C'est le 4e succès consécutif pour les hommes de Joe Mazzulla.

- Pas encore de James Harden sur le terrain, pour ce qui aurait été des retrouvailles immédiates avec les Clippers. Sans leur barbu, tradé à Cleveland, les Californiens ont été malaxés (113-83) par les Cavs. Kawhi Leonard (25 pts) était bien trop seul et la franchise de l'Ohio s'est baladée, Donovan Mitchell (29 pts) en tête.

- Pas besoin de Jaren Jackson Jr pour battre Sacramento. Quelques heures après le trade de leur intérieur vers Utah, les Grizzlies sont allés s'imposer sur le parquet des Kings. Dans une fin de match assez serrée, Memphis a fait le break définitif à 18 secondes de la fin, sur un panier à 3 points de Cam Spencer. Ty Jerome, excellent depuis son retour il y a 3 matches, a apporté 28 points et 7 passes. Maxime Raynaud est sorti du banc pour jouer 21 minutes et compiler 6 points et 5 rebonds.