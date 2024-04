Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Mavs : 136-147, après prolongation

Cavs @ Clippers : 118-120

Heat @ Pacers : 115-117

Blazers @ Celtics : 107-124

Thunder @ Hornets : 121-118

Bulls @ Magic : 98-113

Wizards @ Raptors : 122-130

Pelicans @ Suns : 113-105

Knicks @ Bucks : 122-109

Sixers @ Spurs : 134-126, après deux prolongations

Kings @ Nets : 107-77

Jazz @ Warriors : 110-118

Wolves @ Lakers : 127-117

Le classement

Tout le monde ou presque était sur le pont cette nuit, finale universitaire des garçons oblige la nuit prochaine. Essayons de synthétiser un peu tout ça.

- Malgré la défaite déchirante en double-prolongation contre Philadelphie, avec les 52 points de Tyrese Maxey (Joel Embiid était au repos), Victor Wembanyama a sorti une nouvelle ligne de stats historique. Avec 33 points, 18 rebonds, 6 passes, 7 contres et 5 paniers à 3 points, le Français est le premier dans l'histoire de la NBA à compiler au moins 30 points, 15 rebonds, 5 contres, 5 passes et 5 paniers à 3 points dans un match. Nicolas Batum, qui a inscrit un panier important qui a aidé les Sixers à aller en prolongation, a joué 46 minutes pour 9 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 passes.

Wemby put together a HISTORIC stat line in a tough double overtime loss to the Sixers 33 PTS

18 REB

5 3PM

6 AST

7 BLK Victor Wembanyama is the ONLY PLAYER in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ 3PT, and 5+ BLK in a game pic.twitter.com/d49Ng7m1QV — NBA (@NBA) April 8, 2024

- Le derby Dallas-Houston a donné un match assez fou, qui a tourné à l'avantage des Mavs au finish. Alors que Houston semblait tenir la victoire, Jabari Smith Jr a manqué ses deux lancers et laissé l'opportunité à Dallas de tenter un dernier tir. C'est Dante Exum, au buzzer et à 3 points, qui a arraché la prolongation. Les Mavs ont remonté 22 points de retard pour aller en overtime. Kyrie Irving a été indécent (48 pts, son record cette saison) et Luka Doncic a compilé 37 points, 12 passes et 9 rebonds. C'est la 5e défaite de suite des Rockets, qui n'ont plus rien à jouer mais ont tout de même tenté de gagner pour l'honneur. Dallas, pour sa part, tient le bon bout à la 5e place à l'Ouest.

DANTE EXUM SENDS GAME TO OT WITH BUZZER BEATER THREE pic.twitter.com/KK6jyj1QTy — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2024

- Il sera difficile pour les Mavs d'aller plus haut. Les Clippers sont revenus de l'enfer contre Cleveland et s'accrochent à leur 4e place. Los Angeles était mené de 26 points (!) et a réalisé le troisième plus gros comeback de l'histoire de la franchise pour renverser les Cavs. Paul George, qui a inscrit 23 de ses 39 points dans le 4e quart-temps, y est pour beaucoup. Cleveland est en chute libre et désormais 5e.

- Les Bucks sont en danger. Milwaukee n'a plus qu'une victoire sur le tandem New York-Orlando, après sa 6e défaite en 7 matches cette nuit, justement contre les Knicks. A domicile et avec toutes leurs stars, les hommes de Doc Rivers ont encore chuté, après avoir pourtant pris le match par le bon bout. Les Bucks n'ont pas su stopper Jalen Brunson, qui s'est éclaté avec 43 points et 8 passes, sans relâcher son étreinte en deuxième mi-temps avec l'aide de Donte DiVincenzo (26 pts). C'est la plus longue série de défaites cette saison pour Giannis Antetokounmpo (28 pts, 15 rbds, 8 asts) et ses coéquipiers.

- Orlando n'a pas loupé non plus l'occasion de se rapprocher. Le Magic a dominé les Bulls à Chicago, grâce notamment à Paolo Banchero (24 pts) et Jalen Suggs (19 pts). Il reste 4 matches dans cette lutte pour les places 2 à 6 et tout est encore possible, loin derrière Boston qui s'est encore imposé même en l'absence de Jayson Tatum à Portland. Jaylen Brown a inscrit 26 points pour cette 62e victoire des Celtics.

- Un petit cran derrière ce petit monde, Indiana a remporté une victoire déterminante sur le parquet du Heat et garde une victoire d'avance sur les Sixers. Myles Turner a été le grand bonhomme de ce match avec un double-double (22 pts, 13 rbds) et deux lancers décisifs en fin de match, malgré un doigt disloqué quelques jours plus tôt. Sauf mauvais finish, les Pacers finiront a minima avec l'avantage du terrain au play-in.

- A l'Ouest, OKC a repris sa marche en avant, toujours sans Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Le Thunder a dominé Charlotte grâce à un trio de joueur à 20 points ou plus : Aaron Wiggins (26 pts), Josh Giddey (en triple-double avec 20 pts, 13 asts, 13 rbds) et Chet Holmgren (20 pts, 10 rbds, 3 blks). OKC reste une longueur derrière le duo Minnesota-Denver, puisque si les Nuggets ne jouaient pas, les Wolves sont allés décrocher une victoire sur le parquet des Lakers. Minnesota a eu le bonheur de tomber sur une équipe sans LeBron James, malade, ni Anthony Davis, sorti assez rapidement en raison d'une blessure à l'oeil. Naz Reid (31 pts, 11 rbds), Anthony Edwards (26 pts) et Rudy Gobert (18 pts, 16 rbds) ont fait le job.

- Dans la course aux places 6 à 10, c'est toujours très ouvert à l'Ouest. Phoenix, qui tenait le bon bout à la 6e, a été rejoint par New Orleans dans un choc entre les deux équipes. Les Pelicans se sont réveillés après plusieurs performances décevantes. Zion Williamson a fait son retour après un match out en raison d'une blessure au doigt, et sa présence a été déterminante. L'intérieur de NOLA a fini avec 29 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres, pour une performance impactante des deux côtés du terrain. Les 33 points de Bradley Beal pour Phoenix, qui a souffert de l'adresse extérieure des Pels (41%), n'ont pas suffi. Les Suns conservent pour le moment la 6e place grâce au tie-breaker, mais les derniers matches vont être chauds !

- Les Warriors finiront vraisemblablement 10e à l'Ouest, mais ne savent pas qui sera leur adversaire. Pour le moment, il s'agit des Lakers, puisque les Kings ont largement dominé Brooklyn avec un bon Domantas Sabonis (18 pts, 20 rbds, 9 asts) et reprennent la 8e place. Golden State l'a emporté pour sa part à domicile contre le Jazz, sans Stephen Curry, au repos, mais avec un Klay Thompson tranchant (32 pts).

- Le match inutile de la nuit était celui entre Toronto et Washington. Portés par leur inattendue victoire contre Milwaukee, les Raptors ont enchainé et infligé aux Wizards leur 64e défaite de la saison. Immanuel Quickley a fait son meilleur match offensif de la saison avec 31 points et 13 passes, assisté par RJ Barrett (22 pts).