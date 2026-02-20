Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Hornets : 105-101

Nets @ Cavs : 84-112

Hawks @ Sixers : 117-107

Pacers @ Wizards : 105-112

Pistons @ Knicks : 126-111

Raptors @ Bulls : 110-101

Suns @ Spurs : 94-121

Magic @ Kings : en cours

Celtics @ Warriors : en cours

Nuggets @ Clippers : en cours

- Les grands joueurs savent que pour être considérés comme tels en NBA, ils se doivent de marquer les esprits au moins une fois au Madison Square Garden. Cade Cunningham aspire à ça et il peut maintenant se vanter d'avoir ébloui la Mecque du basket. Le meneur des Pistons a été phénoménal pour piloter le succès des siens (126-111) sur le parquet des Knicks.

L'absence de Jalen Duren et Isaiah Stewart, suspendus, n'a pas posé de souci aux Pistons, dominateurs et impressionnants de maîtrise derrière l'énorme copie de Cunningham : 42 points et 13 passes à 50%, avec 8 rebonds et 2 contres. C'est la troisième fois en autant de matches cette saison que Detroit bat New York et il y a un ascendant psychologique indéniable.

Les 30 points de Jalen Brunson n'ont pas suffi dans une soirée où les Knicks ont shooté à 23% à 3 points. Mohamed Diawara a joué 9 minutes en sortie de banc, sans impact particulier.

Cade Cunningham 42-8-13 at MSG pic.twitter.com/xMDR3PZcxm — Brett Usher (@UsherNBA) February 20, 2026

- Entre Kevin Durant qui jouait pour la première fois depuis la sortie des "KD files" et LaMelo Ball qui sort d'un accident de voiture, on se demandait qui aurait récupéré le mieux lors de ce Charlotte-Houston. Réponse : Durant, assurément. L'ailier vétéran a été extrêmement précieux pour permettre aux Rockets de l'emporter (105-101). Outre ses 35 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres, KD a aussi marqué ses deux lancers à 3 secondes de la fin pour éviter tout comeback des Hornets, avec 10 points en tout dans le seul 4e QT.

Sans Moussa Diabaté, ni Miles Bridges, suspendus, les hommes de Charles Lee avaient forcément un peu moins de moëlle. Tidjane Salaün a joué 20 minutes pour 9 points, 4 rebonds et 2 interceptions.

- Jalen Johnson a repris les choses où il les avaient laissées avant le break du All-Star Game auquel il a participé. Le joueur des Hawks a grandement contribué à stopper la série de trois défaites de son équipe du côté de Philadelphie. Atlanta s'est imposé (117-107) en profitant de l'absence de Joel Embiid et en dépit des 48 points du tandem Maxey-Edgecombe. Johnson a compilé 32 points, 10 rebonds et 5 passes, avec l'aide de CJ McCollum notamment. Zaccharie Risacher a apporté 10 points, 7 rebonds et 2 passes à 4/8 en 27 minutes.

- Les Spurs n'ont fait qu'une bouchée des Suns. Phoenix jouait sans Dillon Brooks, suspendu, et a perdu Devin Booker au bout de 9 minutes en raisons de douleurs à la hanche. San Antonio a donc rapidement pris les devants et s'est envolé entre la fin de la 1e mi-temps et la fin du 3e. Stephon Castle a fini meilleur marqueur texan avec 20 points, alors que Victor Wembanyama a compilé 17 points, 11 rebonds, 5 contres et 4 passes en 25 minutes. Petite éclaircie pour Phoenix : Jalen Green a joué son 8e match de la saison et a apporté 26 points.

- Avec cinq matches à jouer en sept jours, les Cavs avaient tout intérêt à ne pas perdre des plumes contre Brooklyn. Sans surprise, ça n'a pas été le cas. Cleveland a largement dominé Brooklyn (112-84) et avait déjà plié la rencontre à la pause (+22). Kenny Atkinson a préservé ses cadres du 4e quart-temps. Côté Nets, Nolan Traoré n'a pas été étincelant : 8 points, 5 passes, 2 interceptions et 4 pertes de balle à 3/11 en 30 minutes. James Harden et Donovan Mitchell ont quand même eu le temps de développer leur alchimie en transition...

JAMES HARDEN LOB TO DONOVAN MITCHELL — MY GOODNESS. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0JK6vVo0o4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 20, 2026

- Washington et Indiana s'affrontaient dans un match où la victoire était tout sauf impérative. A domicile, les Wizards ont tout de même pris le dessus malgré l'absence d'Alex Sarr. Les joueurs de Brian Keefe se sont fait "peur" dans le 4e quart-temps où les Pacers ont recollé, mais l'ont emporté (112-105) avec 12 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions de Bilal Coulibaly. En marge de la rencontre, on a appris qu'il faudrait au moins encore une semaine avant que Trae Young ne soit peut-être activé.

- Les Bulls ont poursuivi leur chute calculée au classement avec une 7e défaite de suite. Sans Billy Donovan, en congé personnel après le décès de son père, Chicago a logiquement perdu face à des Raptors victorieux (110-101) pour la 8e fois en 12 matches. Brandon Ingram est resté dans sa forme de All-Star avec 31 points, 8 rebonds et 6 passes.

Plus d'informations à venir à la fin des matches les plus tardifs en NBA.