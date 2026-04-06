Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Celtics : 101-115

Wizards @ Nets : 115-121

Suns @ Bulls : 120-110

Grizzlies @ Bucks : 115-131

Pacers @ Cavs : 108-117

Hornets @ Wolves : 122-108

Magic @ Pelicans : 112-108

Jazz @ Thunder : 111-146

Lakers @ Mavs : 128-134

Clippers @ Kings : 138-109

Rockets @ Warriors : 117-116

- Cooper Flagg est bien décidé à finir sa première saison NBA en boulet de canon. Après avoir claqué 51 points deux jours plus tôt, le rookie des Mavs a guidé Dallas vers sa première victoire à domicile depuis 14 matches en marquant... 45 points face aux Lakers. Los Angeles, privé de Luka Doncic et Austin Reaves pour plusieurs semaines, n'ont mené que quelques secondes dans cette partie, avant d'être repris et dépassés de bout en bout en dépit des 30 points et 15 passes de LeBron James. Flagg a ajouté 9 passes et 8 rebonds, en même temps qu'il est devenu le premier rookie depuis Allen Iverson en 1997 à sortir deux copies de suite à au moins 40 points. Noyé au milieu de ça, Luke Kennard a signé le premier triple-double de sa carrière (15 pts, 16 rbds, 11 asts). Les Lakers, talonnés par Denver et Houston, vont avoir du mal à tenir cette 3e place à l'Ouest...

Cooper Flagg 45 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL, 14/27 FG, 2/4 3FG, 15/17 FT, 65.3% TS vs Lakers 96 PTS IN THE LAST 2 GAMES. pic.twitter.com/5HMJdvITyK https://t.co/yYX5SQ3alN — Basketball Performances (@NBAPerformances) April 6, 2026

- Stephen Curry (29 pts en 26 min) a fait son retour après plus de deux mois d'absence cette nuit face à Houston. Le meneur des Warriors n'est pas passé loin d'un comeback triomphal, puisqu'il a ramené Golden State à un point à 57 secondes de la fin, avant de voir Gary Payton II donner l'avantage aux siens peu après. Il a fallu un panier d'Alperen Sengun à 11 secondes du terme pour que les Rockets arrachent ce match. Curry a eu un dernier ballon pour un game winner qui aurait fait exploser le Chase Center, mais son tir du logo n'a pas fait mouche.

ALPEREN ŞENGÜN GAME WINNER AND CURRY MISSES THE GAME WINNER pic.twitter.com/XDU2JMNpVB — Bradeaux (@BradeauxNBA) April 6, 2026

- Boston est de plus en plus proche de verrouiller la 2e place à l'Est. Les Celtics ont dominé Toronto pour une 3e victoire de suite, grâce à la paire Brown-Tatum (26 et 23 pts), mais aussi les lieutenants Queta et Pritchard (18 et 17 pts). Fait important pour la suite : Nikola Vucevic (4 pts en 13 min) a fait son retour après un mois d'absence et une opération à la main droite.

- Nolan Traoré est l'homme du match - ou plutôt du "tankico" entre Brooklyn et Washington. Le meneur français a fini avec 23 points (son record en NBA) et 7 passes à 7/18 lors de la victoire des Nets contre des Wizards qui ont perdu... 22 de leurs 23 derniers matches et ont presque limité la casse après avoir pris 153 et 152 points dans les dents en back to back contre Philadelphie et Miami. La tronche des deux cinq : Gill-Carrington-Black-Watkins-Reese d'un côté, Traoré- J. Wilson-Powell-C. Johnson-Liddell de l'autre...

🇫🇷 Nolan Traoré avec les @BrooklynNets 🔥 23 POINTS (son record en carrière)

2 REBONDS

7 PASSES

5 paniers à 3-PTS pic.twitter.com/pH3cxnVTpT — NBA France (@NBAFRANCE) April 5, 2026

- Donovan Mitchell a marqué 38 points pour tracter les Cavs à domicile face à Indiana. Parmi ces 38 points, il y a ce floater marqué après un cross qui a mis deux Pacers à terre, rien que ça ! Bon, Micah Potter a UN PEU marché sur le pied de Kobe Brown quand on regarde bien le ralenti, mais l'image est là.

DONOVAN MITCHELL MADE THEM TOUCH EARTH OMG pic.twitter.com/BNRH6LndSC — Legion Hoops (@LegionHoops) April 5, 2026

- La qualification directe pour les playoffs est toujours accessible pour les Hornets, qui sont allés décrocher une 4e victoire de suite sur le parquet des Timberwolves. LaMelo Ball (35 pts, avec 7 paniers à 3 pts) était bouillant, Miles Bridges était partout (25 pts, 8 rbds, 7 asts) et Coby White (17 pts) a de nouveau été percutant en sortie de banc. Point Moussa Diabaté : 8 points, 9 rebonds, 4 points et 1 contre.

- Les Suns ont bien fini leur match contre Chicago avec un run (11-2) lors duquel Dillon Brooks (15 pts) a marqué 6 points et contré un tir pour permettre à Phoenix de rebondir après deux défaites. Devin Booker (30 pts) et Jalen Green (25 pts) avaient été les deux plus en vue du roster de Jordan Ott avant ça. Titulaire, Guerschon Yabusele a marqué 8 points et pris 9 rebonds.

Rayan Rupert en triple-double !

- En plein imbroglio avec Giannis Antetokounmpo, les Bucks doivent continuer à jouer au basket. Ils l'ont emporté à domicile face à Memphis, avec encore un match actif d'Ousmane Dieng (17 pts, 9 rbds, 6 asts) et 24 points de Ryan Rollins. Mais du point de vue franco-français, LE truc à retenir de cette partie pour du beurre, c'est évidemment le triple-double de Rayan Rupert avec les Grizzlies ! L'ancien de Portland a compilé 33 points, 10 rebonds, 10 passes et 4 interceptions en 39 minutes. Tuomas Isalo continue de faire du jeunisme avec un cinq Rupert-Clayton Jr-Okani-Hendricks-Maxence Prosper.

- Orlando s'est fait peur à New Orleans et a dû gommer un retard de 15 points en 2e mi-temps pour s'imposer de peu. Le Magic a encore shooté de travers (7/33 à 3 pts), mais l'abnégation de Desmond Bane (27 pts), clutch, a permis aux Floridiens de gagner un deuxième match consécutif. On n'est pas encore sur de la sortie de crise, mais par les temps qui courent, c'est toujours ça...

- Sans surprise, OKC a écrasé Utah avec son meilleur total de points de la saison (146), sans avoir à se décarcasser. Shai Gilgeous-Alexander (20 pts en 3 QT) a prolongé sa série (138 matchs de suite à au moins 20 pts), avec un coup de pouce de Chet Holmgren 21 pts), Cason Wallace (16 pts) et Jalen Williams (15 pts) pour porter l'avance du Thunder en tête du général à trois longueurs sur San Antonio à quatre matches de la fin.

- Le double-double de Maxime Raynaud (11 pts, 15 rbds) n'a pas empêché Sacramento de perdre lourdement à domicile contre Los Angeles. Kawhi Leonard a marqué 26 points pour ramener les Californiens à égalité avec Portland sur les places 8-9. Killian Hayes a inscrit 2 points et 4 passes en 14 minutes.