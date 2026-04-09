Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Cavs : 116-122

Wolves @ Magic : 120-132

Bucks @ Pistons : 111-137

Grizzies @ Nuggets : 119-136

Blazers @ Spurs : 102-112

Mavs @ Suns : 107-112

Thunder @ Clippers : 128-110

- OKC a validé la 1ere place du général avec une victoire sereine contre les Clippers. Chet Holmgren (30 pts, 14 rbds) était bouillant, alors que “SGA” s’est contenté de 20 pts contre son ancienne équipe. Nicolas Batum (3 pts) a joué 5 petites minutes du côté de L.A.

- Cade Cunningham est revenu au jeu après 11 matches d’absence et a contribué (13 pts, 10 asts) à la nouvelle victoire de son équipe contre les Bucks. Random perf d’avril : le TD de Jericho Sims (11 pts, 11 rbds, 10 asts). Ousmane Dieng, titulaire, a apporté 17 pts.

Minnesota s’est pointé contre Orlando sans Gobert, Edwards, ni McDaniels. Résultat : une 4e victoire de suite pour Orlando qui a creusé l’écart petit à petit avec 20 pts de Paolo Banchero notamment. Joan Beringer a eu droit à 23 min en sortie de banc côté Timberwolves et a fini avec 9 pts, 8 rbds et 2 blks.

- Cleveland a privé Atlanta de l’assurance d’éviter le play-in. Les Cavs ont signé une 4e victoire de rang, portés par le tandem Mitchell (31 pts) - Mobley (22 pts, 19 rbds). Ils peuvent encore finir 3e et ne termineront pas au delà de la 4e place. Kuminga (24 pts) s’est distingué en sortie de banc, au contraire de Risacher, qui n’est pas entré une seule seconde…

- Denver a conforté la 3e place récupérée aux Lakers avec une victoire facile contre Memphis. Jokic a signé son 34e triple-double de la saison avec 14 pts, 16 rbds et 10 asts pour épauler Jamal Murray (26 pts). Adama Bal a marqué 7 pts en sortie de banc.

- Même sans Victor Wembanyama et Stephon Castle, les Spurs ont trouvé le moyen de battre Portland. DeAaron Fox (25 pts) a mené la danse d’un collectif encore une fois solide où 6 joueurs, dont Keldon Johnson (20 pts) et Carter Bryant (17 pts) ont marqué au moins 10 pts.

- Le tandem Booker (37 pts) - Brooks (28 pts) a porté les Suns vers une victoire à domicile contre Dallas, où Cooper Flagg (11 pts à 4/18) a dévissé. Phoenix, assuré de finir 7e, affrontera les Clippers ou Portland au play-in.