Les résultats de la nuit en NBA

- Avoir deux joueurs en triple-double dans la même équipe ne garantit pas de gagner le match. Les Spurs l'ont appris à leur dépens cette nuit, alors que Victor Wembanyama (31 pts, 15 rbds, 10 asts, mais aussi 8 TO) et Stephon Castle (23 pts, 10 rbds, 10 asts) ont tous les deux été prodigieux statistiquement contre les Warriors. San Antonio a subi le réveil de Warriors un peu inquiétants ces derniers temps, et notamment celui de Stephen Curry (46 pts, 15/16 sur la ligne), bras armé d'une équipe plus agressive et capable d'aller plus de deux fois plus souvent sur la ligne des lancers. Le troisième quart-temps, comme souvent pour Golden State, a été cinglant (43-28) et a permis aux joueurs de Steve Kerr d'infliger aux Spurs leur première défaite à domicile cette saison.

Victor Wembanyama a signé un 96e match consécutif avec au moins un contre.

- Nikola Jokic a signé l'une des performances les plus époustouflantes depuis le début de la saison en NBA. Lors de la victoire des Nuggets sur le parquet des Clippers, le Serbe n'a eu besoin que de 33 minutes pour sortir cette ligne de stats et mener Denver jusqu'à la victoire : 55 points, 12 rebonds et 6 passes à 18/23 en... 31 minutes et en shootant à 5/6 à 3 points. Effrayant !

Les Clippers ont joué sans Bradley Beal, forfait jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure à la hanche et Kawhi Leonard, toujours pris dans la nébuleuse de l'infirmerie...

- Les Pistons sont vraiment des durs à cuire et les Bulls sont en train de rentrer gentiment dans le rang. Voilà ce que l'on peut revenir du Detroit-Chicago de cette nuit, remporté par le leader de la Conférence Est (oui, ça fait toujours bizarre), pourtant privé de Cade Cunningham, Jalen Duran et Ausar Thompson ! Paul Reed (28 pts, 13 rbds) a pris la relève pour permettre à Detroit de signer un 8e succès consécutif, avec l'aide de Duncan Robinson (23 pts) et Daniss Jenkins (18 pts, 12 asts). C'est la 4e défaite de suite pour Chicago.

- Les Knicks ne sont plus invaincus à domicile et ont en plus perdu Jalen Brunson sur une blessure à la cheville à 2 minutes de la fin. C'est Orlando qui a fait passer une sale soirée aux joueurs de Mike Brown, notamment par la faute de Franz Wagner (28 pts, 9 rbds) et Desmond Bane (22 pts), Paolo Banchero étant lui aussi contraint de quitter ses partenaires plutôt le jour de son 23e anniversaire en raison d'une blessure au niveau de l'aine. Il n'a pas jouer de toute la deuxième mi-temps. C'est la 5e victoire en 7 matches pour le Magic, qui donne l'impression de commencer à aller mieux.

- Le Thunder a oblitéré les Lakers et n'a pas eu besoin de puiser dans ses réserves. OKC a passé un +29 à la bande à Doncic (19 pts), avec une maîtrise et une sérénité encore effarante. Economisé dans le 4e QT, Shai Gilgeous-Alexander a eu le temps de marquer 30 points et de distribuer 9 passes en 29 minutes. Isaiah Joe (21 pts) et Ajay Mitchell (14 pts) ont aussi contribué. Bonne soirée pour Ousmane Dieng, qui a joué 15 minutes et a réussi à marquer 10 points (

- Le nouveau très bon match d'Alex Sarr (25 pts, 11 rbds, 4 asts, 1 blk) n'a pas empêché les Wizards de subir une 10e défaite consécutive, cette fois à Houston. Les Rockets n'ont pas été mis en difficulté et l'ont emporté dans le sillage de Kevin Durant (23 pts) et Reed Sheppard (21 pts en sortie de banc).

- Sans Giannis Antetokounmpo, gêné par son genou, les Bucks se sont inclinés à Charlotte (111-100). Le perfect de Ryan Kalkbrenner (17 pts à 8/8) pour fêter sa paternité et les 6 joueurs à au moins 11 points des Hornets leur ont permis de stopper leur série de 3 défaites de rang. Le point Moussa Diabaté : 7 points, 13 rebonds (dont 8 offensifs !), 2 passes, 1 interception et 1 contre en 23 minutes.

- Sans Ja Morant, touché à la cheville, Memphis a pris l'eau (131-95) à Boston. Payton Pritchard (24 pts, 9 asts) a été le Celtic le plus en vue dans une rencontre où les C's n'ont jamais été derrière au tableau d'affichage et ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

- Après leur défaite en prolongation à Miami deux jours plus tôt, les Cavs se sont vengés, à nouveau du côté de South Beach, et avec un effectif pourtant limité. Sans Donovan Mitchell, ni Evan Mobleyet Darius Garland, Cleveland l'a emporté (130-116) pour mettre un terme à la série de 4 victoire de suite du Heat. Jarrett Allen (30 pts, 10 rbds) et ses coéquipiers ont beaucoup mieux fini le match (37-19 dans le 4e QT).

- Shaedon Sharpe a signé son meilleur match de la saison lors de la victoire des Blazers à New Orleans. Le Canadien a claqué 35points à 11/11 à deux points (13/18 en tout) et a pu faire mieux qu'épauler le meilleur scoreur de Portland cette saison, Deni Avdija (32 pts). Sidy Cissoko (2 pts) a encore eu droit à 17 minutes en sortie de banc et Rayan Rupert est entré en jeu pour 6 minutes.

- Le renvoi de Nico Harrison n'a pas créé d'électrochoc sur le terrain pour les Mavs, battus (124-113) à domicile par les Suns. Même si Dallas a presque entièrement comblé un retard de 18 points dans le money time, Phoenix a pris le dessus. Grayson Allen (23 pts) et Devin Booker (26 pts) ont notamment été déterminants. Cooper Flagg a compilé 16 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres.

- Pas sûr que ce pauvre Doug Christie, impuissant au coaching des Kings, passe l'hiver. Sacramento a pris une dérouillée (133-100) à domicile contre Atlanta cette nuit, sans que les Hawks n'aient eu à se faire violence. Jalen Johnson (24 pts, 10 rbds, 8 asts) a mené la danse pour son équipe, dans une rencontre où Zaccharie Risacher a fini avec 15 points à 7/8 en 22 minutes. C'est la 4e défaite consécutive pour les Kings, qui n'avaient pas prévu de tanker en début de saison mais qui vont peut-être devoir revoir leurs plans... Dans ce marasme, Maxime Raynaud a eu droit à 15 minutes de jeu et a marqué 7 points, avec 4 rebonds.