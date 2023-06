Finales NBA, game 2

Heat @ Nuggets : 111-108 (1-1)

- Miami n'avait plus gagné à Denver depuis 2016. Disons que les Floridiens ont choisi le meilleur moment pour le faire ! A la faveur d'un 4e quart-temps fantastique et d'une stratégie au long cours pour couper Nikola Jokic de ses coéquipiers, le Heat a égalisé à 1-1 dans ces Finales NBA et rappelé à tout le monde que même si l'adversaire semblait supérieur et mieux armé... le Heat restait le Heat. A savoir une équipe qui se bat jusqu'à la mort et qui prend un malin plaisir à déjouer les pronostics ou à renverser des situations compromises.

Menés de 8 points à l'entame du 4e quart-temps, les joueurs d'Erik Spoelstra ont fait vivre un ascenseur émotionnel à leurs fans :

un démarrage canon avec un +11 en milieu de 1er quart-temps

un trou d'air sanctionné par les Nuggets ensuite, avec un énorme run à 32-11 et un -15 au tableau d'affichage

un 4e quart-temps plein de sang froid pour repartir du Colorado avec la victoire, malgré une balle d'égalisation pour Jamal Murray au buzzer.

THE HEAT (+280 ML) TAKE GAME 2 AND THE SERIES IS TIED pic.twitter.com/wuuBdyW51q — NBABet (@nbabet) June 5, 2023

- Jimmy Butler (21 pts, 9 asts) a mis du temps à trouver son rythme offensif, mais ses 8 points autour du money time pour faire la différence ont été essentiels. "Jimmy Buckets" n'est jamais aussi meurtrier que quand les minutes s'égrainent et il l'a encore été par son leadership et ses bons choix sous pression. Il a reçu l'aide de son lieutenant n°1, Bam Adebayo (21 pts, 9 rbds, 4 asts, 2 blks), auteur d'un deuxième très bon match consécutif dans ces Finales NBA.

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series! DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq — NBA (@NBA) June 5, 2023

- On l'a souvent répété : Denver est moins redoutable lorsque Jokic est obligé de faire un one-man show au scoring. Le double MVP a été contraint de jouer une carte plus solitaire de par les choix défensifs du Heat. Cela peut sembler risqué, mais le pari a été payant. Le Joker a fini avec 41 points et 11 rebonds à 16/28, ce qui est exceptionnel en soi.. En revanche, une fois n'est pas coutume, il a délivré moins de passes décisives qu'il n'a perdu de ballons (5).

Malgré la défaite, les 68 points combinés de Nikola Jokic sur les deux premiers matches le placent à égalité au troisième rang all-time en Finales NBA avec Kevin Durant. Devant eux : Allen Iverson (71 pts) et Michael Jordan (69).

Nikola Jokic (41 PTS, 8 REB) with a remarkable Game 2! Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead 🍿 DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/mWme1Ytea8 — NBA (@NBA) June 5, 2023

- Si bons depuis le début des playoffs, ses camarades ont été moins saignants dans les moments-clés pour certains (Jamal Murray à 18 pts, 10 asts mais qui rate le shoot de l'égalisation à la fin) et tout au long de la partie pour d'autres (Michael Porter Jr, 5 pts à 2/8 et à -15 de +/-, ou Kentavious Caldwell-Pope à 1/4).

- On se demandait quand Kevin Love aurait sa chance pour brouiller un peu les cartes et opposer un autre profil à Nikola Jokic. Love était titulaire dans ce game 2, Caleb Martin sortant du banc après avoir été malade durant le weekend. Une option payante : Love n'a joué que 22 minutes mais a contribué avec 6 points, 10 rebonds, 2 interceptions et un +18 de différentiel.

- L'homme du match pour Miami, c'est en revanche clairement Gabe Vincent : 23 points à 4/6 à 3 points et un vrai rôle dans ce 4e QT qui a permis au Heat de faire chuter Denver. Rappel : le garçon est free agent cet été.

Interrogé par Shaq que le manque de respect des gens envers son équipe, Vincent a déclaré : "Je pense parler pour tout le monde dans l'équipe quand je vous dis qu'on n'en a strictement rien à carrer. On veut juste atteindre les 4 victoires. Le reste ne nous intéresse pas".

- Parmi les ajustements tactiques notables que l'on peut encore imputer au sorcier Spoelstra : le déficit de taille en partie comblé par la présence de Love et l'accent mis sur le fait de couper autant que possible le jeu à deux entre Jokic et Murray, si dévastateur depuis des mois.

