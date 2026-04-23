Les résultats de la nuit en NBA

Orlando @ Detroit : 83-98

Suns @ Thunder: 107-120

Detroit 1-1 Orlando

Detroit n’a pas laissé le doute s’installer longtemps. Battus à domicile dans le game 1, les Pistons ont parfaitement réagi en dominant Orlando 98-83 pour revenir à 1-1 dans la série et mettre fin à leur série noire à la maison en playoffs. Avant ce succès, Detroit restait sur 11 défaites consécutives à domicile en postseason, une disette qui remontait à 2008 et qui constituait même le plus long enchaînement du genre dans l’histoire de la NBA.

Le match a longtemps ressemblé à un combat de rue. Les deux équipes étaient à égalité 46-46 à la pause, incapables de trouver du rythme offensif dans une rencontre hachée et dense. Puis Detroit a appuyé brutalement sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Les Pistons ont passé un 30-3 dévastateur à cheval sur le troisième quart-temps, transformant un duel accroché en match à sens unique. Orlando n’a jamais réussi à se relever de cette séquence, plombé par les pertes de balle et une adresse catastrophique. Le Magic a terminé à 32,5 % au tir et à 8 sur 32 derrière l’arc.

Cade Cunningham a mené la charge avec 27 points, 11 passes et 6 rebonds, en contrôlant parfaitement le tempo dès que le match s’est ouvert. Tobias Harris a ajouté 16 points et 11 rebonds, pendant que Jalen Duren et Ausar Thompson apportaient chacun 11 points. Isaiah Stewart et Duncan Robinson ont aussi terminé à 10 unités, preuve d’un effort collectif bien plus abouti que lors du game 1.

En face, Jalen Suggs a inscrit 19 points, Paolo Banchero 18, mais Orlando a semblé manquer d’idées dès que Detroit a haussé le ton. Franz Wagner et Desmond Bane ont été limités à 12 points chacun. Après avoir surpris d’entrée, le Magic redescend sur terre. Et la série, elle, ressemble désormais à ce qu’on attendait : un vrai bras de fer.

Oklahoma City continue d’avancer au rythme du favori. Déjà dominateur dans le game 1, le Thunder a confirmé en remportant aussi le match 2 face à Phoenix, 120-107, pour prendre une avance logique de 2-0 avant le déplacement dans l’Arizona. Sans forcément écraser la rencontre de bout en bout, OKC a encore donné cette impression de maîtrise supérieure : plus de rythme, plus de profondeur et surtout davantage de solutions dès que le match se tend. Phoenix a résisté par séquences, sans jamais vraiment sembler capable de reprendre le contrôle.

Le match est resté relativement serré pendant une mi-temps. Les Suns n’étaient menés que 65-57 à la pause, encore dans le sillage d’un Devin Booker agressif et d’un Jalen Green actif. Mais comme souvent face au Thunder, le moindre trou d’air s’est payé cash. Oklahoma City a accéléré au retour des vestiaires, enchaînant stops défensifs et transitions éclairs pour faire exploser l’écart. L’avance est montée jusqu’à 26 points, avant un léger rapproché tardif sans conséquence

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Le patron de la soirée a encore été Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 37 points. Entre ses changements de rythme, sa lecture du jeu et sa capacité à punir chaque mismatch, le Canadien a piloté la rencontre avec un calme impressionnant. Jalen Williams a ajouté 19 points mais est sorti sur blessure dans le 3e QT. À 2-0, les Suns rentrent chez eux sous pression. OKC, lui, avance avec une vraie allure de contender.