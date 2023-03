Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Wizards : 122-120

Blazers @ Celtics : 92-115

Cavs @ Heat : 94-100

Mavs @ Pelicans : 106-113

Bulls @ Nuggets : 117-96

Thunder @ Suns : 101-132

Raptors @ Clippers : 100-108

Le classement

Podcast #81 : Nos affiches de rêve pour les playoffs et le point sur Ja Morant

- Kevin Durant devait faire sa première apparition à domicile avec les Suns cette nuit contre OKC. Malheureusement, "KD" s'est blessé à la cheville durant l'échauffement et a été préservé en attendant des examens dans les prochaines heures. Pas de quoi empêcher Phoenix de se balader avec un Devin Booker en feu : 44 points à 17/23 en seulement 28 minutes.

Du côté du Thunder, Ousmane Dieng a joué 28 minutes en sortie de banc et s'est signalé avec 12 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 interception, dans la continuité de ces derniers jours. Olivier Sarr a passé 11 minutes sur le parquet pour 5 points, 2 rebonds et 1 contre.

Devin Booker is the first player in Suns history to drop 35+ in 4 straight games 🔥 Tonight: 44 PTS, 4 AST, 6 3PM, 74% FG pic.twitter.com/TPED9af1aY — NBA (@NBA) March 9, 2023

- Les Celtics ont repris une petite bouffée d'oxygène pour rebondir après trois défaites de suite. Ils ont dominé Portland sans trop trembler, grâce notamment aux 30 points de Jayson Tatum et à l'impact de Derrick White (21 pts, 5 pds) et Al Horford (17 pts, 6 rbds, 5 pds). L'hémorragie est stoppée et il reste maintenant à montrer qu'il est encore possible de recoller aux Bucks, tout en gardant les Sixers à distance respectable.

- L'atmosphère est pesante chez les Pelicans en ce moment, avec l'incertitude autour de Zion Williamson, qui ne reviendra pas avant au moins deux semaines. Il fallait donc chasser la grisaille autant que possible et NOLA y est parvenu lors de la venue de Dallas.

Les Mavs ont non seulement perdu le match malgré un semblant de run en fin de match, calmé par CJ McCollum (13 de ses 32 points dans les 4 dernières minutes), mais ils ont en plus vu Luka Doncic quitter le match pour une blessure à la cuisse dans le 3e quart-temps. Le Slovène va passer une IRM qui risque de crisper tout le monde chez les Mavs.

Brandon Ingram s'est lui blessé à la cheville et n'est pas apparu en deuxième mi-temps.

CJ McCollum scored 16 straight points in Q4 to lead New Orleans to the W 👀 Scorching. pic.twitter.com/2EoQAw7Z84 — NBA (@NBA) March 9, 2023

- Les Wizards ont non seulement gâché la plus grosse nuit offensive de Kristaps Porzingis en NBA (43 points, record en carrière), mais aussi l'opportunité de mettre la pression sur les Hawks au classement. Atlanta est sorti vainqueur du premier des deux matches prévus cette semaine en tre les deux équipes, grâce à une meilleure gestion de la fin de partie. L'action à 3 points de De'Andre Hunter à 1 minute de la fin aura été la plus précieuse du soir pour Trae Young (28 pts, 10 pds) et ses coéquipiers, qui ont désormais deux victoires d'avance sur Washington.

- Cleveland a resserré la vis défensivement dans le 4e quart-temps face au Heat pour repartir de Miami avec un succès en poche. Après avoir laissé les Floridiens shooter à 57% sur les trois premières périodes, les hommes de JB Bickerstaff ont fait passer le pourcentage adverse à 29%. Les Cavs n'ont pas livré leur meilleur match de la saison, loin de là, mais ont assuré l'essentiel dans le sillage de Darius Garland (25 pts) et Donovan Mitchell (18 pts) notamment.

Miami, 7e, à trois victoires de retard sur Brooklyn, 6e. Il ne sera pas simple pour le Heat d'éviter le play-in cette saison...

- Dans cette course pour les playoffs et le play-in, justement, les Bulls sont allés chercher une victoire à laquelle on ne s'attendait pas. Chicago est allé s'imposer à Denver, la meilleure équipe de l'Ouest. Le 40e double-double de Nikola Vucevic (25 pts, 15 rbds) cette saison et l'excellente deuxième mi-temps des joueurs de Billy Donovan ont surpris les Nuggets, amorphes après le repos.

Tout arrive, puisque Nikola Jokic restait sur 51 matches consécutifs sans descendre sous la barre des 50% d'adresse. Cette série s'est achevée cette nuit : 7/16 pour le double MVP.

Chicago revient à un match de la 10e place détenue par Washington et l'espoir est permis, même s'il reste précaire cette saison.

- Tout début de série est bon à prendre pour les Clippers. Les Californiens ont conquis une deuxième victoire consécutive en s'imposant face à Toronto à la maison. Les joueurs de Ty Lue n'ont pas été particulièrement incroyables, mais ils ont su afficher le sérieux et l'efficacité nécessaires pour se défaire des Raptors en deuxième mi-temps, puis résister à leur retour dans le money time.

Kawhi Leonard a sonné la charge avec 24 points et 12 rebonds, aidé par Paul George (23 pts) et Ivica Zubac (17 pts), dont le dunk en fin de partie a entériné le succès des Angelenos.

Nicolas Batum a joué 15 minutes en sortie de banc pour 2 points, 5 rebonds et 1 passe.