Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hornets : 118-113

Pacers @ Wizards : 118-131

Jazz @ Grizzlies : 114-123

Heat @ Hawks : 128-97

Mavs @ Wolves : 111-122

Bucks @ Pelicans : 139-118

Nets @ Thunder : 86-105

Clippers @ Lakers : 122-125

Nuggets @ Blazers : 157-103

- Les Lakers se sont offert le derby contre les Clippers (125-122) pour égaliser à 2-2 sur l'ensemble de la saison face à leurs voisins. Luka Doncic (38 pts, 11 asts) et Austin Reaves (29 pts) ont été intenables pour les Purple and Gold. Le Slovène a notamment inscrit 12 points dans le 4e quart-temps pour faire la différence, avec quelques paniers salaces et des regards de défi dont il a le secret.

On n'a malheureusement pas pu voir de duel avec Kawhi Leonard dans le 4e quart-temps, puisque ce dernier s'est blessé à la cheville à 5 minutes de la fin alors qu'il affichait 31 points au compteur. Les Clippers ont manqué l'occasion de revenir à l'équilibre, mais se satisferont du nouveau match très réussi de Bennedict Mathurin (26 pts), même si ce dernier a été privé du money time après avoir commis sa 6e faute à 1:50 de la fin.

LeBron James a inscrit 13 points et Nicolas Batum, le deuxième joueur le plus âgé sur le parquet, a joué un quart d'heure sans faire filoche.

LUKA THREE AND GIVES KRIS DUNN THE DEATH STARE pic.twitter.com/q0jelA1lAJ — Lakers Empire (@LakersEmpire) February 21, 2026

- Les Cavs continuent d'être chauds. Septième victoire (118-113) consécutive pour Cleveland, cette fois à Charlotte. Donovan Mitchell a mis 13 de se s32 pts dans le 4e QT et les Hornets, privés de Moussa Diabaté et Miles Bridges, toujours suspendus, n'ont pas su stopper Jarrett Allen (25 pts, 14 rbds). Kon Knueppel (33 pts) a pourtant encore été très bon et s'est rapproché un peu plus du record de paniers à 3 points pour un rookie sur une saison. Il n'est déjà plus qu'à 13 longueurs des 206 paniers primés de Keegan Murray en 2023. Tidjane Salaün a joué 17 minutes pour 3 points et 4 rebonds.

- Denver a passé un bon moment à Portland. Les Nuggets ont humilié les Blazers (157-103) avec la victoire la plus salée de leur histoire en NBA à l'extérieur. Nikola Jokic (32 pts) et Jamal Murray (25 pts) ont vite donné le ton en réaction à leur défaite frustrante de la veille face aux Clippers. Menés de presque 30 points à la pause, les joueurs de Thiago Splitter sont complètement passés à côté de leur match. Sidy Cissoko a joué 16 minutes en sortie de banc pour 0 point et 2 interceptions.

- Anthony Edwards a étrenné son titre de MVP du All-Star Game avec une perf à 40 points lors de la victoire de Minnesota (122-111) contre Dallas. Les Mavs, qui jouaient sans Cooper Flagg, ont subi là leur 10e défaite de suite. Rudy Gobert a été excellent (22 pts, 17 rbds, 3 blks). Dallas est revenu dans le match en deuxième mi-temps après avoir compté près de 20 points de retard, mais Edwards et les siens ont réussi à finir le boulot.

- Tyler Herro a réussi son retour de blessure. Avec 24 points lors de la balade du Heat (128-97) à Atlanta, l'arrière All-Star s'est mis en évidence. Miami n'a pas tremblé une seconde face à des Hawks insipides, à l'exception de Jalen Johnson, auteur d'un nouveau triple-double (16 pts, 16 rbds, 11 asts). Zaccharie Risacher est lui aussi passé à côté avec 4 points à 1/8 en 23 minutes.

- C'est qu'on commence à s'habituer à voir les Bucks gagner des matches ! Milwaukee a signé un troisième succès de suite (le 5e en 6 matches) après avoir dominé (130-118) New Orleans. Ryan Rollins a pris feu à 3 points (27 pts avec 7 paniers primés), Cam Thomas a encore joué les chaudières en sortie de banc (27 pts en 21 min) et Ousmane Dieng a apporté 10 points en 22 minutes. Les 32 points de Zion Williamson n'ont pas suffi.

- OKC a sans surprise battu Brooklyn (105-86), même en sous-effectif. Jared McCain a signé son meilleur match (21 pts) depuis son arrivée. Avec 17 points et 3 passes, Nolan Traoré s'est mis en évidence du côté des Nets.

- Les Wizards ont pris leur deuxième "nullico" de suite face aux Pacers (131-118), dans une rencontre qui sentait fort la loterie. Bilal Coulibaly était le seul Français en action dans cette partie et a fini avec 13 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 contres. Alondes Williams a sorti le match de sa carrière avec 25 points et 10 rebonds en sortie de banc. Indiana a encore "bien" joué le coup et est maintenant à deux longueurs derrière Washington.

- Après 4 défaites de suite, Memphis a redressé la barre - est-ce bien raisonnable dans la course au tanking ? - en battant le Jazz (123-114). Les Grizzlies ont effacé 14 points de retard en première mi-temps. Olivier-Maxence Prosper (23 pts) et GG Jackson (20 pts) ont sonné la charge.