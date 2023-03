Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Sixers : 119-120

Hawks @ Wizards : 114-107

Cavs @ Heat : 115-119

Nets @ Wolves : 124-123

Nuggets @ Spurs : 120-128

Raptors @ Lakers : 112-122

Le classement

Podcast #81 : Nos affiches de rêve pour les playoffs et le point sur Ja Morant

- Les Sixers peuvent remercier Joel Embiid. Le pivot a sauvé Philadelphie et permis un petit hold-up face aux Blazers en rentrant le shoot de la gagne sur un fadeaway à 1.1 seconde de la fin du match. Avant cet exploit, les joueurs de Doc Rivers avaient cravaché pour gommer leur retard, eux qui ont compté jusqu'à 21 points de retard à domicile contre Portland.

Embiid a claqué 39 points et eu droit à des "MVP ! MVP !" pour célébrer sa performance et son sang froid. Il s'agit de son 23e match à 35 points ou plus en NBA cette saison.

JOEL EMBIID CALLED GAME. SIXERS WIN IN PHILLY. pic.twitter.com/E6eD8iHr69 — NBA (@NBA) March 11, 2023

- Pour la première fois de la saison, un triple-double de Nikola Jokic n'a pas débouché sur une victoire pour Denver. Malgré l'énorme copie du Serbe (37 pts, 11 pds, 11 rbds), les Nuggets ont chuté à San Antonio, où les Spurs ont créé la surprise. Une fois n'est pas coutume, les Texans étaient au complet et ont proposé un beau spectacle à leurs fans, grâce notamment à Keldon Johnson (23 pts), Doug McDermott (20 pts), Jeremy Sochan (19 pts) et une adresse globale impressionnante (54%).

- Si on nous avait dit il y a peu que les Lakers seraient capables de gagner un match sans LeBron James et avec Anthony Davis à 8 points, on n'y aurait pas cru. Et pourtant, Los Angeles va bien et a trouvé une formule satisfaisante pour remonter au classement de façon spectaculaire. Les hommes de Darvin Ham n'ont plus qu'une victoire de retard sur la 6e place et la qualification directe pour les playoffs, après leur victoire à domicile contre Toronto cette nuit.

D'Angelo Russell, qui revenait de 6 matches d'absence, a été excellent (28 pts, 9 pds), Dennis Schröder (23 pts, 7 pds) aussi, sans parler d'Austin Reaves (18 pts) et des recrues Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt (16 pts tous les deux), qui ont tous compensé l'activité offensive inhabituellement faible de Davis.

La défense des Raptors a bien gêné "AD", qui a tout de même trouvé le moyen de marquer un panier important pour plier le match à 46 secondes du terme.

DLo TOOK OVER in the Lakers W 🥶 Q4: 16 PTS, 5/5 FG, 4/4 3PM Total: 28 PTS, 9 AST, 5 REB, 5 3PM pic.twitter.com/V2BggfAp9B — NBA (@NBA) March 11, 2023

- Jimmy Butler et le Heat ont réussi un joli coup en contrariant les Cavs. Menés de 14 points en deuxième mi-temps, les Floridiens n'ont pas baissé les bras et ont fini fort grâce à Butler, auteur de 12 de ses 33 points dans les 5 dernières minutes du match. Miami a survécu à un match à 42 points de Donovan Mitchell et continue de chercher la régularité suffisante pour tenter d'éviter le play-in.

- Ce ne sera pas simple puisque Brooklyn ne lâche absolument pas l'affaire. Les Nets ont remporté leur match de la nuit sur le parquet des Wolves au terme d'une lutte intense. Emmenés par un Mikal Bridges encore incroyable offensivement (34 pts), les joueurs de Jacque Vaughn sont sortis victorieux de la prolongation, notamment grâce à un contre de Spencer Dinwiddie au buzzer. Ils valident du coup une quatrième victoire en cinq matches, contrariant au passage le bon match de Rudy Gobert (26 pts, 13 rbds, 4 pds, 4 stls, 1 blk). Les Nets gardent 2.5 longueurs d'avance sur Miami, à 15 matches de la fin.

Mikal Bridges and Spencer Dinwiddie showed out in the Nets OT W: Bridges: 34 PTS, 6 REB, 4 3PM

Dinwiddie: 29 PTS, 3 REB, 11 AST, 3 3PM pic.twitter.com/ZOd3LFEPRi — NBA (@NBA) March 11, 2023

- Atlanta a dominé Washington pour la deuxième fois en trois jours cette nuit, à nouveau à l'extérieur. Les Wizards ont recollé au score dans le money time après avoir effacé 13 points de retard, mais Trae Young (28 pts) s'est rappelé qu'il était capable d'être clutch. Le meneur des Hawks a planté un panier à 3 points important à l'approche de la dernière minute de jeu pour donner 5 points d'avance à son équipe. Avec 3.5 longueurs d'avance sur le 11e, Chicago, Atlanta a déjà un pied et demi dans le play-in tournament.

-