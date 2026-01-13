Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Cavs : 123-112

Celtics @ Pacers : 96-98

Sixers @ Raptors : 115-102

Nets @ Mavs : 105-113

Lakers @ Kings : 112-124

Hornets @ Clippers : 109-117

Un signe de plus de la retraite à venir de LeBron James ?

- La gifle reçue contre Charlotte (-55) a réveillé le Jazz. Utah est allé l'emporter à Cleveland, qui continue d'inquiéter avec des prestations en dessous du niveau attendu d'une équipe qui a fini première à l'Est la saison précédente. Les Cavs semblaient en contrôle du match dans le 3e quart-temps, jusqu'à ce qu'ils dilapident leurs 10 points d'avance et laissent Keyonte George (32 pts, 9 asts) et Lauri Markkanen (28 pts) prendre feu. Mention à Svi Mykhailiuk, auteur de deux paniers à 3 points en peu de temps dans le 4e pour accroître l'écart.

- On n'arrête plus les Pacers ! Indiana a signé une troisième victoire de suite en battant Boston sur le fil. Privés de Jaylen Brown, les Celtics ont été séchés par un game winner de Pascal Siakam à 6 secondes de la fin. Derrick White a eu une balle de match dans la foulée, mais n'a pas réussi à faire mouche. Les Pacers n'ont plus le pire bilan de la NBA, désormais propriété des New Orleans Pelicans.

PASCAL SIAKAM HITS THE FLOATER TO GIVE INDY THE WIN 🚨 3 straight wins for the Pacers! pic.twitter.com/3JqfrwJMmV — NBA (@NBA) January 13, 2026

- Philadelphie a pris sa revanche sur Toronto après avoir été battu en prolongation par cette même équipe la veille. Cette fois, Joel Embiid et Paul George étaient présents et la différence a été notable. Tyrese Maxey (33 pts) et Joel Embiid (27 pts) ont porté les Sixers au scoring, notamment lors d'une première mi-temps à sens unique et bouclée avec 80 points au compteur. Kyle Lowry est entré en jeu 2 minutes sous un tonnerre d'applaudissements devant son ancien public de Toronto.

- Les Mavs, emmenés par un très bon Cooper Flagg (27 pts, 5 rbds, 5 asts, 3 stls, 0 TO) ont battu les Nets en relâchant un peu leur étreinte en fin de partie. Lorsque Brooklyn a commencé à revenir dans le match, Naji Marshall a été précieux avec trois paniers consécutifs pour réinstaurer un écart suffisant. Les 28 points de Michael Porter Jr n'ont pas suffi pour les hommes de Jordi Fernandez. Nolan Traoré a joué 22 minutes pour 6 points et 6 passes à 3/9.

Flagg est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir un match en 25-5-5, sans la moindre perte de balle.

- Troisième défaite de suite pour les Lakers, battus sans appel à Sacramento (124-112), malgré les 42 points, 8 passes et 7 rebonds de Luka Doncic. La paire DeRozan (32 pts) - Westbrook (22 pts) était en mode vintage et a orchestré une bonne performance collective offensive des Kings, sublimée par les 7 paniers à 3 points de Malik Monk, l'un des anciens Lakers du groupe de Doug Christie. LeBron James, qui arborait un badge "23" pour célébrer sa 23e saison en NBA, a marqué 22 points mais a manqué d'adresse (8/17) et d'influence dans le jeu.

Maxime Raynaud, titulaire avec Sacramento, a compilé 11 points et 4 rebonds.

- Malgré la belle copie rendue par Moussa Diabaté (13 pts, 15 rbds, 4 asts, 4 blks) contre son ancienne équipe, les Hornets se sont inclinés devant les Clippers. Kawhi Leonard (35 pts) et James Harden (32 pts, 10 asts) se sont relayés dans le 4e quart-temps pour permettre à Los Angeles de prendre l'avantage pour de bon. Nicolas Batum a joué 22 minutes pour 7 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.