Un signe de plus de la retraite à venir de LeBron James ?

LeBron James va jouer les derniers matches de la saison avec un patch spécial sur son maillot. Il l’a porté la nuit dernière à Sacramento.

Tout a commencé à Sacramento pour LeBron James. En tout cas, c’est dans la capitale californienne que le jeune King a débuté sa carrière en NBA en 2003. Et 23 saisons plus tard, il est toujours là, encore capable d’inscrire 22 points malgré la défaite de ses Lakers sur le parquet des Kings (124-112). Un match que le natif d’Akron a disputé avec un maillot un peu différent des autres. En effet, la ligue a décidé d’honorer sa légende en apposant un patch spécial sur sa tunique pour les 46 derniers matches de l’exercice en cours.

Ce signe distinctif rend justement hommage aux 23 saisons disputées par LBJ, évidemment un record NBA. On y voit donc une représentation du joueur qui lève les bras lors de son fameux lancer de poudre, rituel d’avant match, avec un chiffe 23 inscrit en gros derrière et trois bandes aux couleurs des franchises dont il a porté les couleurs : le bleu des Cavaliers, le rouge du Heat et le jaune des Lakers.

BREAKING: LeBron James will wear a special-edition 23rd season jersey patch beginning tonight in Sacramento; the city where he began his legendary career in 2003. The patches will be removed from his jersey after each game, and some will be placed into ultra-rare trading cards. pic.twitter.com/zzOEJyiFUK — Topps (@Topps) January 12, 2026

Chaque patch sera retiré après chaque match afin d’être brodé sur des cartes de collection. Ces dernières vaudront probablement une fortune. Ne serait-ce pas là le signe que LeBron James s’apprête bel et bien à annoncer sa retraite ? Ce n’est pas une certitude mais on se rapproche du All-Star Game à Los Angeles, moment propice pour annoncer une fin de carrière. Ce ne sont évidemment que des suppositions.

JJ Redick a aussi expliqué qu’il avait revu le premier match de James en carrière pour un prochain épisode de Mind The Game, éventuellement dédié à la carrière de l’un des plus grands joueurs de tous les temps ?

LeBron James à la retraite : son agent donne son avis