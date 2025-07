Marcus Morris, 100 millions de gains en carrière, arrêté pour avoir fraudé des casinos avec des chèques en bois

On savait que Marcus Morris avait été arrêté pour des suspicions de fraude, sans plus de précisions, en début de semaine. Les détails de son arrestation (dans un aéroport) ont été révélés par TMZ et l'ancien joueur des Suns et des Clippers est un peu dans la mouise.

Morris est accusé par deux casinos de Las Vegas d'avoir récupéré (volé, selon les termes de l'article) plus de 250 000 dollars auprès du MGM Grand Hotel Casino et du Wynn Las Vegas Hotel en utilisant des chèques sans provision, le tout à un mois d'intervalle. Le joueur NBA de 35 ans, dont la dernière pige remonte à 2024 chez les Cleveland Cavaliers, a été présenté, menotté, devant un juge, qui a refusé de le libérer sous caution et il est pour le moment toujours sous les verrous.

Les gains en carrière de Marcus Morris s'élèvent à 106 millions de dollars sur 13 ans...