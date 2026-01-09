LeBron James à la retraite : son agent donne son avis

Invité du Game Over Podcast, Rich Paul a abordé la question que tout le monde se pose : est-ce la dernière saison en NBA de LeBron James ? Et la réponse de l'agent est claire… sans l’être vraiment. « Je ne sais pas si c’est sa dernière saison », a-t-il lâché d’emblée, avant de tempérer l’idée d’une tournée d’adieux déjà écrite. « Tout le monde dit : “faites une tournée d’adieux, c’est sa dernière année”, ceci, cela… moi, je ne sais pas ce que c’est. »

Paul s’est même montré plus personnel sur le sujet : « J’espère que ce n’est pas sa dernière année. Vraiment. » Une déclaration qui confirme que, même en interne, rien n’est encore figé quant à la fin de l'aventure du King.

LeBron James, son plafond c'est Karl Malone ?

Mais ce sont surtout ses propos sur le niveau de jeu de LeBron James qui ont marqué les esprits. En évoquant son présent et son avenir, Rich Paul a proposé une comparaison aussi directe que parlante : « Évidemment, son plafond, c’est ce qu’il est et ce qu’il a été tout au long de sa carrière. Mais son plancher, c’est Karl Malone. » Autrement dit, même dans l’hypothèse la plus basse, LeBron James resterait comparable à l’un des modèles ultimes de longévité et de constance en NBA.

Paul a également tenu à corriger certaines perceptions extérieures : « Les gens parlent comme s’il y avait une énorme chute de niveau qui allait arriver. Ce n’est pas le cas. » Sans entrer dans les détails de leurs échanges privés, il a enfin précisé : « Je ne parle pas vraiment de ça avec lui de cette manière. »

À bientôt 41 ans, LeBron continue donc d’avancer sans calendrier public, laissant son jeu et son corps dicter la suite.