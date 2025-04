Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 118-116

Nuggets @ Clippers : 83-117

Thunder @ Grizzlies : 114-108

New York 2-1 Detroit

Malgré une Little Caesar's Arena en fusion totale pour le retour des Pistons à domicile en playoffs, c'est New York qui a repris les commandes de la série avec une victoire courte et accrochée (118-116) à Detroit. A nouveau, les joueurs de JB Bickerstaff ont posé de gros problèmes aux Knicks et ont chèrement vendu leur peau. Les deux stars de NYC se sont relayées pour récupérer l'avantage du terrain, avec une grosse entame de Karl-Anthony Towns, auteur de 11 de ses 31 points du jour dans le 1er quart-temps, et un gros finish de Jalen Brunson, qui a marqué 12 de ses 30 points dans le 4e et montré qu'il n'avait pas été élu Clutch Player of the Year pour rien, alors que Detroit était d'humeur à renverser la situation.

Revenus deux fois à -1 après avoir couru après le score sur l'ensemble de la partie, les Pistons ont pu s'appuyer sur Tim Hardaway Jr, survolté face à sa première équipe en NBA, Dennis Schröder (18 pts) et Cade Cunningham (25 pts mais 10/25 et 6 pertes de balle), mais il a manqué un peu plus de punch pour offrir au public une première victoire depuis 2008.

Petite frayeur quand même pour New York sur la fin : Jalen Brunson a volontairement manqué son deuxième lancer avec 0.5 seconde à jouer pour mettre un terme à la rencontre, mais un problème avec le buzzer a permis aux Pistons d'avoir une dernière munition. La tentative de remise en jeu express de Jalen Duren sur une passe longue n'a pas abouti.

En l'absence d'Isaiah Stewart, blessé, c'est Paul Reed qui s'est chauffé avec KAT dans le 1er quart-temps, mais les deux hommes ont rapidement été séparés.

Denver 1-2 Los Angeles

Pour le premier match de playoffs de l'histoire à l'Intuit Dome, les Clippers n'ont pas déçu leur public. En revanche, les observateurs neutres, emballés par deux premières rencontres ultra serrées contre les Nuggets, peuvent être un peu frustrés. Il n'y a cette fois pas vraiment eu bataille, tant Los Angeles a dominé avec une sérénité et une facilité déconcertantes.

Les choses avaient déjà mal commencé pour Denver, après la blessure au pied de Russell Westbrook à l'échauffement. Après 9 petites minutes de jeu, celui qui a été un facteur positif sur les games 1 et 2, était déjà obligé de se mettre en retrait et de renoncer. Pas sûr que cela aurait changé l'issue de ce match néanmoins, même si la franchise du Colorado avait pris un départ intéressant (+7), avant d'encaisser un 23-2 entre la fin du 1er QT et le début du 2e

. A la pause, grâce aux efforts de Kawhi Leonard (21 pts, 11 rbds), James Harden (20 pts) et Norman Powell (20 pts) notamment, les Clippers menaient déjà de 18 points et n'ont jamais relâché leur étreinte. En face, les Nuggets ont semblé sans énergie et, assez rapidement, sans solutions.

Le triple-double de Nikola Jokic (23 pts, 13 asts, 13 rbds en 37 min) n'a pas masqué les difficultés des Nuggets à être productifs en attaque (83 pts marqués) et solides en défense.

Oklahoma City 3-0 Memphis

Voir OKC être la première équipe à mener 3-0 dans ces playoffs est tout sauf une surprise. En revanche, voir le Thunder être obligé de cravacher et de renverser Memphis dans les derniers instants du game 3 est plus étonnant. Les Grizzlies seront logiquement abattus en repensant à cette rencontre qui les rapproche malheureusement d'un sweep. Les joueurs de Tuomas Iisalo ont compté jusqu'à... 29 points d'avance avant de subir le réveil de la meilleure équipe en NBA cette saison.

Memphis était à 67-40 en fin de 2e quart-temps, lorsque Ja Morant a lourdement chuté au sol et s'est blessé à la hanche après un contest mal maîtrisé et dangereux de Lu Dort, qui n'a pas reçu de flagrante sur le coup. Le meneur All-Star a fait un plat et n'a pas pu reprendre la partie, ce qui n'a pas aidé ses camarades à éviter la remontada de Shai Gilgeous-Alexander et des siens.

Oh man. Ja Morant down on the court in pain after being undercut by Lu Dort. pic.twitter.com/MfQN5Xv79p — eric (@EricTweetsNBA) April 25, 2025

Si "SGA" (31 pts) et Jalen Williams (26 pts) ont contribué à ce comeback fou, il faut noter le rôle décisif de Chet Holmgren (24 pts, dont 23 après la pause) dans ce scénario. Le sophomore a pris ses responsabilités et été agressif, égalisant sur un tir à 3 points à 2:30 de la fin, avant de réussir deux lancers quelques instants plus tard.

Scotty Pippen Jr (28 pts) a été le meilleur joueur des Grizzlies malgré la défaite.