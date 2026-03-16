Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Thunder : 103-116

Mavs @ Cavs : 130-120

Pistons @ Raptors : 108-119

Pacers @ Bucks : 123-134

Blazers @ Sixers : 103-109

Warriors @ Knicks : 107-110

Jazz @ Kings : 111-116

- Le banc d’OKC (61 pts) a fait très mal aux Timberwolves, qui avaient pourtant pris les commandes en deuxième mi-temps. Il a fallu que le Thunder s’emploie derrière SGA (20 pts), Chet Holmgren (21 pts) et Isaiah Joe (20 pts) pour renverser la vapeur. Alex Caruso (17 pts et Jared McCain (15 pts) ont aussi été précieux. Les 32 pts de Randle n’ont pas suffi aux hommes de Chris Finch, alors que Rudy Gobert n’a marqué que 2 points pour 7 rebonds en 29 minutes.

- Toronto s’est offert une bouffée d’air en dominant Detroit pour s’accrocher à la 6e place à l’Est. Les Raptors ont défendu le plomb en deuxième mi-temps, portés par les 34 pts de Brandon Ingram, les 27 de RJ Barrett, mais aussi les double-doubles de Jakob Poeltl (21 pts, 18 rbds) et Scottie Barnes. Les Pistons restaient sur 3 victoires, une série que les 33 pts de Cade Cunningham n’ont pas pu entretenir.

- Deux jours après avoir pris une rouste contre le même adversaire, les Mavs ont eu de l’orgueil et sont allés créer la surprise à Cleveland (130-120). Cooper Flagg (27 pts), Naji Marshall (25 pts) et PJ Washington (20 pts, 11 rbds) ont été les plus en vue. Les Cavs enregistraient eux le retour de Max Strus (24 pts), absent depuis le début de la saison et tranchant pour sa première après sa fracture au pied.

- La soirée aurait pu être bonne pour les Bucks, qui ont battu Indiana avec 31 points et 14 rebonds de Giannis Antetokounmpo. Sauf que le Greek Freak est mal retombé après un dunk et s’est blessé au genou. On ne sait pas s’il ne s’agit que d’une hyperextension ou d’un problème plus grave, mais l’univers semble dire à Giannis d’arrêter les frais pour cette saison…

- Même diminués, les Sixers se battent pour tenter de retrouver le top 6 de l’Est. Philadelphie a pris le dessus sur Portland cette nuit, avec un très bon Quentin Grimes (31 pts dont 14 dans le 4e QT) et 39 pts combinés pour la paire Edwards-Edgecombe. Portland a fait un push pour recoller en fin de match, sans succès. Sidy Cissoko a joué 15 min pour 4 pts.

- Les Knicks ont mis du temps à se reveiller à domicile contre l’équipe C des Warriors. Mené de 21 points, New York s’est fait violence é deuxième mi-temps pour renverser les Californiens. Jalen Brunson (30 pts, 9 asts) a sonné la charge pour les Knicks. Mohamed Diawara a marqué 3 points en 11 minutes.

- Killian Hayes a fêté son extension de contrat avec les Kings en compilant 16 points et 8 passes lors de la victoire contre le Jazz. DeMar DeRozan pète le feu en ce moment et a fini avec 41 points et 11 passes. Maxime Raynaud a marqué 8 pts et pris 12 rbds.