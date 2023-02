Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Magic : 104-115

Suns @ Hawks : 107-116

Bulls @ Nets : 105-116

Bucks @ Lakers : 115-106

Le classement

Le récapitulatif COMPLET de tous les mouvements de la deadline

- Même sans LeBron James, laissé au repos pour soigner sa cheville, les Lakers ont mis en difficulté les Bucks. Ce n'est qu'en 2e mi-temps que Giannis Antetokounmpo (38 pts, 10 rbds) et les siens se sont fâchés pour continuer leur série de victoires, désormais portée à 9 consécutives.

Los Angeles comptait 11 points d'avance à la pause, avec un bon Dennis Schröder (25 pts, 12 pds), mais l'effectif était encore trop limité pour vraiment inquiéter l'équipe la plus en forme du pays.

C'est bien beau d'avoir chamboulé la moitié de l'effectif avant la deadline et d'avoir fêté LeBron et son record, mais les Lakers partent quand même de loin, il ne faut pas l'oublier... Ils sont, à cette heure, 13e de la Conférence Ouest.

En sortie de banc, Khris Middleton a lui apporté 22 points en 25 minutes côté Bucks.

- Le Magic a créé la surprise de la nuit en allant gagner à Denver. Grâce notamment au bel impact de leur banc (Cole Anthony et Bol Bol ont inscrit 17 points chacun et les remplaçants floridiens ont dominé leurs vis à vis 56-10), les joueurs de Jamahl Mosley ont fait forte impression. Le meilleur match offensif d'Aaron Gordon cette saison (37 pts, 14 rbds) et le match traditionnel de Nikola Jokic (29 pts, 11 rbds, 6 pds) n'ont pas suffi à éviter au leader de l'Ouest une déconvenue.

- Cam Thomas (20 pts à 3/20) a stoppé sa série de matches à 40 points, mais les Nets n'en ont pas moins remporté leur match à la maison contre les Bulls. Spencer Dinwiddie a fêté son retour à Brooklyn avec 25 points au compteur lors de ce succès, Dorian Finney-Smith, l'autre contrepartie du trade de Kyrie Irving, a lui apporté 9 points et 9 rebonds.

En voyant cette prestation insipide des Bulls, pourtant favoris de la rencontre, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas bougé avant la deadline...

- En attendant que Kevin Durant et Devin Booker soient aptes à jouer, les Suns manquent de profondeur. On a pu le constater lors de leur déplacement à Atlanta, soldé par une défaite claire et nette. Les Hawks, portés par Trae Young, qui a inscrit 25 de ses 36 points en première mi-temps, ont profité de la situation.