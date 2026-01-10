Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Celtics : 117-125

Sixers @ Magic : 103-91

Pelicans @ Wizards : 128-107

Clippers @ Nets : 121-105

Thunder @ Grizzlies : 117-116

Hawks @ Nuggets : 110-87

Knicks @ Suns : 107-112

Kings @ Warriors : 103-137

Rockets @ Blazers : 105-111

Bucks @ Lakers : 105-101

- Giannis Antetokounmpo (21 pts) a réussi deux actions défensives clutch sur LeBron James pour permettre aux Bucks de l'emporter (105-101). Grâce à un contre et un vol de ballon par derrière dans la dernière minute, à chaque fois sur le King, la star de Milwaukee a été décisive.

GIANNIS WITH THE CLUTCH BLOCK ON LEBRON. pic.twitter.com/yHLi5TIvy9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

LAKERS LOSE AFTER GIANNIS STOLE IT FROM LEBRON 😭 pic.twitter.com/BUxSmKPc08 — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 10, 2026

LeBron était pourtant sur une belle soirée avec 26 points, 10 passes, 9 rebonds et 3 interceptions au compteur. Les Lakers ont comblé leurs 10 points de retard en début de 4e quart-temps, avant de laisser les Bucks prendre le dessus au finish.

- OKC a eu très chaud. Le Thunder, qui avait laissé Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren au repos, s'est défait de Memphis après avoir effacé 21 points de retard en 2e mi-temps. Il a fallu que Jalen Williams (26 pts), Kenrich Williams (auteur du panier à 3 pts pour passer en tête à 1:07 de la fin) et Ajay Mitchell (23 pts) se fâchent pour que les champions en titre évitent une 8e défaite cette saison. Alex Caruso a été décisif lui aussi en verrouillant Cedric Coward et en le contrant sur la dernière possession du match.

ALEX CARUSO PUT THE CLAMPS ON CEDRIC COWARD — Game-saving defense. 🔒🔒🔒 pic.twitter.com/NiiIb4K6gH — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 10, 2026

- Après 9 défaites de suite, les Pelicans se sont réveillés en désossant les Wizards. Tray Murphy (33 pts), Zion Williamson (31 pts) et Derik Queen, auteur d'un triple-double (14 pts, 16 rbds, 12 asts) ont fait le gros du boulot. Alex Sarr (14 pts, 1 rbd) et Bilal Coulibaly (8 pts, 5 rbds, 4 asts) n'ont pas été transcendants. Trae Young était sur le banc des Wizards et a été accueilli chaudement par les fans, faute de pouvoir participer à la rencontre.

- Sans Scottie Barnes, ni Brandon Ingram, les Raptors n'ont pas pu prolonger leur série de victoires lors de leur déplacement à Boston. Les Celtics ont repris la 2e place à l'Est grâce notamment au bon match de Payton Pritchard (28 pts, 8 asts) et à la partition complète de Jaylen Brown (25 pts, 8 rbds, 7 asts).

- La première titularisation en NBA de Noah Penda n'a pas débouché sur la meilleure des soirées pour Orlando. Le Magic a été indigent offensivement face à Philadelphie et n'a marqué que 91 points, pliant en deuxième mi-temps contre des Sixers plus solides. Tyrese Maxey (29 pts) et Joel Embiid (22 pts) se sont relayés pour faciliter la 5e victoire en 6 matches pour leur équipe. Penda a joué 30 minutes et a fini avec 5 points, 7 rebonds, 2 contres, 1 passe et 1 interception.

- Les Clippers ont gagné pour la 8e fois en 10 matches, cette fois face à Brooklyn. La paire Harden-Leonard a compilé 57 points dans un soir sans pour Michael Porter Jr (0/9 à 3 pts), le meilleur joueur adverse. Nicolas Batum a apporté 5 points en sortie de banc. Nolan Traoré a joué 22 minutes pour 5 points, 3 passes et 2 rebonds.

- Touché au genou gauche, Zaccharie Risacher n'a pas participé à la victoire d'Atlanta face aux Nuggets. Denver récupérait Christian Braun et Aaron Gordon pour l'occasion, mais ça n'a pas suffi à effacer l'hécatombe. Jalen Johnson (29 pts) a fini meilleur marqueur de la rencontre).

- Les Suns ont remporté un match assez serré et accroché face aux Knicks, grâce notamment à Devin Booker (31 pts, 8 asts) et Dillon Brooks (27 pts, 7 rbds, 5 asts). Mohamed Diawara est entré en jeu 4 minutes.

- Les Warriors ont attendu la 2e mi-temps pour accélérer et écrabouiller les Kings. Stephen Curry (27 pts, 1 asts) a mené la charge pour cette 11e victoire en 13 matches. Maxime Raynaud était titulaire côté Sacramento et a apporté 8 points, 7 rebonds, 2 contres et 2 passes en 26 minutes.

- Le fait d'avoir dépassé Wilt Chamberlain à la 7e place du classement des meilleurs scoreurs all-time en NBA consolera peut-être un peu Kevin Durant (30 pts, 12 rbds). Les Rockets ont perdu à Portland, qui poursuit sa meilleure série de la saison avec une 5e victoire de rang. Même dans un soir de maladresse (5/15) pour Deni Avdija (20 pts), les Blazers ont trouvé des ressources. Toumani Camara (25 pts) et Shaedon Sharpe (20 pts) ont apporté leur écot et Sidy Cissoko a été brillant. Le Français a inscrit 14 points sans rater le moindre tir (4/4), a volé 3 ballons et a fini avec un +/- impressionnant (+28) en 22 minutes. Sa défense, son dunk sur alley-oop et ses lancers en fin de match ont été précieux.

C'est dans le 4e quart-temps que Houston s'est loupé avec un 34-15 subi.