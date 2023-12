Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Cavs : 130-135, après prolongation

Clippers @ Pacers : 151-127

Bulls @ Sixers : 108-104

Pistons @ Hawks : 124-130

Wolves @ Heat : 112-108

Hornets @ Raptors : 99-114

Grizzlies @ Thunder : 97-116

Mavs @ Nuggets : 104-130

Nets @ Jazz : 108-125

Wizards @ Kings : 131-143

Knicks @ Lakers : 114-109

- Les Clippers sont injouables en ce moment et leur Big Three est rayonnant. Los Angeles a écrabouillé Indiana en limitant Tyrese Haliburton au scoring (11 passes, mais 3/12) et en laissant Kawhi Leonard (28 pts), Paul George (27 pts), puis James Harden, incandescent dans le 4e quart-temps (21 pts sur ses 35) faire des dégâts. C'est la 8e victoire de suite pour les Clippers.

James Harden (35 PTS) went OFF for 21 in the 4Q tonight, including 4 straight triples. Ice cold 🥶 pic.twitter.com/Fzg8vbAUSF — NBA (@NBA) December 19, 2023

- Les Knicks avaient décidé de venir gâcher la "fête" cette nuit à la Crypto.com Arena. Les Lakers ont dévoilé leur bannière de champions de la NBA Cup, ce qui ne les a pas galvanisé contre une équipe de New York venue leur infliger une 3e défaite en 4 matches depuis cette petite parenthèse heureuse à Las Vegas. Le 109e triple-double de LeBron James (25 pts, 11 asts, 10 rbds) et les 32 points d'Anthony Davis n'ont pas contrarié la bande à Thibodeau, qui menait de 10 points à l'entame du 4e QT. Le tandem Jalen Brunson (29 pts) - Julius Randle (27 pts) a fait mal, tout comme le punch d'Immanuel Quickley (20 pts) en sortie de banc.

- Menés à la pause et assez méconnaissables, les Wolves ont renversé Miami avec leurs ingrédients du début de saison : défense et efficacité. Minnesota a rejoint Boston en tête de la ligue grâce à une bonne deuxième mi-temps et un finish lors duquel Anthony Edwards (32 pts) a brillé et oublié ses soucis extrasportifs. Rudy Gobert a fini avec 9 points, 16 rebonds, 2 contres, 2 passes et 2 interceptions. Le Heat a vu Bam Adebayo et Tyler Herro effectuer leur retour dans le cinq.

Anthony Edwards put on a SHOW down the stretch in Miami to pick up the W 💪 32 PTS / 8 REB / 5 AST pic.twitter.com/0XL5QAVEQe — NBA (@NBA) December 19, 2023

- Les Bulls ont mis fin à la série de six victoires de suite des Sixers en allant gagner à Philadelphie. Malgré le nouveau carton de Joel Embiid (40 pts, 13 rbds, son 11e match de suite à au moins 30 pts, 10 rbds) et un départ solide (+12) les joueurs de Nick Nurse se sont endormis et ont été surpris par le bon finish de Chicago, notamment de Coby White (24 pts) et Nikola Vucevic (23 pts). C'est la sixième victoire en neuf matches pour les Bulls, redevenus une équipe convenable et regardable.

- Memphis a disputé son dernier match avant la fin de la suspension de Ja Morant. Les Grizzlies ont pris une danse sur le parquet d'OKC, avec un Shai Gilgeous-Alexander facile (30 pts en trois QT) et un Chet Holmgren intraitable dans la protection du cercle (7 contres !) quelques jours après en avoir déjà réussi 9 contre Denver. Le rookie du Thunder a aussi ajouté 17 points et 6 rebonds à sa copie.

Chet comes out of nowhere and delivers his 7th BLK of the game 🤯 Thunder-Grizzlies | Live on the NBA App

📲 https://t.co/WJfbFldTEs pic.twitter.com/ZarhZsgguy — NBA (@NBA) December 19, 2023

- Ce qui aurait dû être l'un des chocs de la nuit a tourné en démonstration en faveur des Nuggets, qui ont étrillé les Mavs tout en faisant reposer leurs cadres dans le 4e quart-temps. Malgré les 38 points de Luka Doncic, Dallas n'était pas de taille et a subi l'adresse de Jamal Murray (22 pts à 4/4 à 3 pts) notamment.

- Les 43 points de Cade Cunningham, son record en NBA, n'ont pas suffi à éviter une 24e défaite de suite aux Pistons, qui se rapprochent de plus en plus du record des Sixers. Trae Young est en forme malgré les difficultés récentes des Hawks et le meneur All-Star a porté son équipe avec 31 points et 15 rebonds. Malade, Killian Hayes n'a pas participé à la rencontre.

- Les Cavs auraient presque intérêt à viser la prolongation à chaque fois. Cleveland a gagné en overtime pour la 11e fois de suite, cette nuit face à Houston. Il s'agit de la deuxième plus longue série de victoires de ce genre dans l'histoire de la NBA après celle de New Orleans entre 2006 et 2008. Donovan Mitchell a inscrit 37 points et Sam Merrill a battu son record personnel (19 pts) en sortie de banc. Les Cavs résistent bien aux galères, c'est un fait.

- Les Raptors ont infligé une 5e défaite consécutive aux Hornets, qui se sont rendus au Canada sans Miles Bridges, interdit d'entrer sur le territoire, ni plusieurs cadres blessés. Pascal Siakam (27 pts) et Gary Trent Jr (22 pts, 10 rbds, son premier double-double en carrière) ont mené la danse.

- Jouer un match d'attaque contre les Kings, c'est un peu périlleux. Washington en a eu la confirmation et est reparti de Sacramento avec 143 points dans la musette. Domantas Sabonis a fini en triple-double (28 pts, 13 rbds, 12 asts), pour épauler De'Aaron Fox (30 pts) et Keegan Murray (25 pts). Bilal Coulibaly a joué 33 minutes en sortie de banc pour 11 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre.

- Les Nets ont disparu en deuxième mi-temps sur le parquet du Jazz. Utah, emmené par Collin Sexton (27 pts), Talen Horton-Tucker (27 pts) et la paire Markkanen-Kessler (deux double-doubles), était bien là et a profité de l'aubaine pour se détacher un peu plus du bottom 3 de la Conférence Ouest.