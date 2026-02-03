Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Hornets : 95-102

Rockets @ Pacers : 118-114

Wolves @ Grizzlies : 128-137

Sixers @ Clippers : 128-113

- La belle série des Hornets se poursuit ! Les choses étaient mal embarquées pour Charlotte contre New Orleans, puisque l'équipe la plus en forme de l'Est était menée de 22 points par les Pelicans et avait vu LaMelo Ball et son coach Charles Lee se percuter sur une action dès le 1er quart-temps...

Tout ça n'a pas empêché les Hornets de renverser la situation et de s'imposer presque tranquillement, grâce notamment à Ball (24 pts), Kon Knueppel (17 pts), Brandon Miller (16 pts) et Grant Williams (16 pts) pour revenir au coude à coude avec Atlanta à la 10e place de la Conférence. Charlotte a officiellement égalé sa meilleure série de victoires depuis 2016, avec 7 succès consécutifs.

LaMelo Ball went down after he and his HC Charles Lee collided while both going for a loose ball 😳 Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/0AWflyO52z — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2026

- Sans Kevin Durant, absent après avoir trébuché sur le pied d'un fan, les Rockets s'en sont remis à Alperen Sengun pour vaincre les Pacers. Indiana a bien résisté, mais le pivot turc a porté Houston avec ses 39 points, 16 rebonds et 5 passes. Jabari Smith Jr (19 pts) et Amen Thompson (16 pts, 11 rbds, 7 asts) ont donné un précieux coup de main pour décrocher cette cinquième victoire en six matches.

- Les Grizzlies ont mis fin à leur série de 6 défaites de suite cette nuit. Ils ont pris leur revanche sur Minnesota, qui les avait battus durant le weekend. Maltré les 39 points d'Anthony Edwards, les Timberwolves ont pris trop de retard en deuxième mi-temps (-20) et n'ont pas montré beaucoup de répondant défensif. Jaren Jackson Jr (30 pts), Ty Jerome (19 pts) et leurs camarades ont rayonné en attaque (50% au global, 46% en attaque). Rudy Gobert a fini avec 7 points, 10 rebonds et 2 contres.

- On ne sait pas à quel point la demande de trade de James Harden a pesé, mais les Clippers ont été battus à domicile par les Sixers (128-113). Sans leur meneur, les Californiens ont plié face à une équipe de Philadelphie bien équilibrée et qui n'a pas semblé souffrir de l'absence de Paul George, suspendu pour 25 matches.

Los Angeles n'avait sans doute pas anticipé le superbe match de Dominick Barlow, auteur de son record en carrière (26 pts) avec 16 rebonds (dont 10 offensifs !), une première pour un joueur des Sixers depuis Charles Barkley. Tyrese Maxey (29 pts) et Joel Embiid (24 pts) ont contribué au démarrage canon de leur équipe (38-19) et Kawhi Leonard (29 pts) s'est retrouvé un peu trop seul...