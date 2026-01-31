Paul George suspendu pour dopage !

Tout allait un peu trop bien pour les Sixers cette saison… Selon Shams Charania, la NBA a suspendu Paul George pour 25 matches pour une infraction au règlement anti-dopage de la ligue.

Si la nature exacte de la violation n’a pas encore été rendue publique, la sévérité de la sanction laisse peu de place au doute : la NBA a estimé que les faits étaient suffisamment sérieux pour frapper fort. Une nouvelle qui tombe comme un couperet pour Philadelphie, au moment où la franchise semblait enfin trouver un certain équilibre.

Depuis le début de la saison, Paul George s’est montré plutôt solide et surtout utile, apportant son expérience, sa défense sur les ailes et une création offensive précieuse.

Sans être toujours flamboyant, Paul George restait un pilier important dans la rotation de Nick Nurse, en soutien de Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

Son absence pour 25 matches représente donc un coup dur majeur pour les ambitions des Sixers, aussi bien à court terme dans la course aux playoffs que dans la gestion globale de la saison. Cette suspension arrive en plus à un moment stratégique, alors que la trade deadline approche et que Philly devra peut-être revoir ses plans plus vite que prévu.