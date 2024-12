Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hawks : 110-120

Thunder @ Hornets : 106-94

Knicks @ Wizards : 136-132, après prolongation

Bucks @ Bulls : 111-116

Suns @ Warriors : 105-109

Pistons @ Nuggets : 121-134

Sixers @ Jazz : 114-111

Mavs @ Blazers : 122-126

Kings @ Lakers : 122-132

- Le thriller et la performance individuelle de la nuit étaient à chercher dans le match entre Washington et New York cette nuit. Les Knicks ont enregistré une 7e victoire consécutive, non sans lutter, en allant s'imposer dans la capitale après prolongation (136-132). Un peu en retrait au scoring par rapport à KAT et Mikal Bridges ces derniers temps, Jalen Brunson a fait un carnage : 55 points (dont 42 après la pause) à 18/31, 9 passes et 9 points marqués durant la prolongation. Ce n'est pas un record personnel pour le meneur de New York, qui avait marqué 61 points face aux Spurs la saison dernière.

Les Wizards ont tout de même vendu chèrement leur peau, grâce notamment à Justin Champagnie (31 pts, 10 rbds), Bilal Coulibaly (18 pts, 6 rbds, 6 asts) ou Malcolm Brogdon (22 pts, 7 asts). Alex Sarr a inscrit 12 points, avec 6 rebonds et 5 passes.

- Kyrie Irving s'est battu comme un beau diable et a signé un carton impressionnant (46 pts) à Portland, mais ça n'a pas empêché les Mavs, privés de Luka Doncic pour un mois minimum, de s'incliner (126-122) dans l'Oregon. Les Blazers ont fait la course en tête dans le match et menaient de 15 points au début du 4e QT, avant que Dallas ne revienne mettre du suspense. Quatre joueurs de Chauncey Billups ont inscrit entre 21 et 23 points : Deni Avdija, Deandre Ayton, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe.

- Jonathan Kuminga est chaud ! 24 heures après avoir battu son record personnel en NBA avec 34 points, le Congolais a fait rebelote en étant le Warrior le plus prolifique lors de la victoire (109-105) à domicile face à Phoenix. Kuminga a de nouveau inscrit 34 points, avec 9 rebonds. Dans une rencontre serrée, et alors que Golden State était mené d'un point, le jeune intérieur a rentré ses deux lancers pour permettre aux Californiens de virer en tête à 29 secondes de la fin.

Kevin Durant (31 pts), brouillon dans le money time, a vu son ancien camarade Stephen Curry (22 pts) marquer un buzzer beater exceptionnel avant la mi-temps.

- Atlanta a signé une troisième victoire de suite en dominant Miami (120-110) avec une recette devenue habituelle. Jalen Johnson (28 pts, 13 rbds, 5 asts) a encore été impressionnant, Trae Young a signé son 22e double-double de la saison (11 pts, 15 asts) et De'Andre Hunter a cartonné en sortie de banc (26 pts) pour un 14e match consécutif avec au moins 15 points en tant que remplaçant. Les Floridiens, privés de Jimmy Butler pour la 4e fois de suite, s'en sont remis à Tyler Herro (28 pts) et Bam Adebayo (17 pts, 10 rbds), en vain.

Titulaire comme d'habitude, Zaccharie Risacher a fini avec 9 points et 4 rebonds en 27 minutes, à 4/12.

- OKC n'a pas tremblé et a décroché une 10e victoire consécutive lors de la venue des Hornets (106-94). Shai Gilgeous-Alexander (22 pts), Jalen Williams (20 pts) et Isaiah Hartenstein (12 pts, 15 rbds) ont encore été les plus actifs du côté du Thunder, qui a fait la course en tête du début à la fin.

Les Hornets étaient déplumés avec les absences de LaMelo Ball et Brandon Miller. Tidjane Salaün a du coup pu jouer 31 minutes et a compilé 9 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre à 3/10. Moussa Diabaté a eu droit à 14 minutes mais est resté mué en attaque (0 pt, 3 rbds, 2 stls).

- Milwaukee a récupéré Damian Lillard (29 pts, 12 sts) cette nuit, pour son court déplacement à Chicago, mais pas Giannis Antetokounmpo, toujours malade. Résultat : une défaite chez le voisin (116-111), porté par le triple-double de Josh Giddey (23 pts, 15 rbds, 10 asts), qui avait manqué les quatre derniers matches de son équipe. L'Australien a inscrit les deux lancers les plus importants du match à 10 secondes de la fin, après un panier non moins important de Coby White (22 pts) pour casser l'égalité.

- Si Denver l'a emporté (134-121) nettement à la maison contre Detroit, les Pistons se sont bien battus pour revenir à 7 points et pousser Michael Malone à remettre ses titulaires sur le terrain, alors qu'ils étaient menés de 25 en deuxième mi-temps. Nikola Jokic (37 pts), Jamal Murray (34 pts, dont 21 dans le seul 3e QT) et Michael Porter Jr ont fait le job pour mettre à mal la défense de Motown. C'est la première fois, cette saison, que Murray atteint la barre des 30 points.

- Les Sixers avaient mal démarré contre le Jazz, en étant menés de 14 points en début de match. Ils se sont finalement repris pour l'emporter, non sans se faire un peu peur - sur la ligne des lancers notamment - dans le sillage de Joel Embiid (32 pts) et Tyrese Maxey (32 pts). Avec cette 3e victoire de suite, Philadelphie revient aux portes du top 10 et de la qualification pour le play-in tournament.

- Le choc psychologique n'a pas encore eu lieu pour les Kings, au lendemain du renvoi de Mike Brown. Sacramento s'est incliné (132-122) sur le parquet des Lakers, pour la première du coach intérimaire Doug Christie. LeBron James était souffrant et donc absent, mais Anthony Davis (36 pts, 15 rbds, 8 asts à 12/16) était inarrêtable en attaque et a reçu le soutien d'Austin Reaves (26 pts, 16 asts), auteur d'un gros match lui aussi. Los Angeles a compté 20 points d'avance dans le 4e quart-temps avant de relâcher un peu son étreinte.