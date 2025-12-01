Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Jazz : 129-101

Celtics @ Cavs : 117-115

Raptors @ Knicks : 94-116

Hawks @ Sixers : 142-134, après deux prolongations

Thunder @ Blazers : 123-115

Spurs @ Wolves : 112-125

Grizzlies @ Kings : 115-107

Pelicans @ Lakers : 121-133

- Boston s'est fait très peur à Cleveland, alors que le match a longtemps semblé impossible à perdre pour les Celtics. Les joueurs de Joe Mazzulla ont compté jusqu'à 21 points d'avance dans le 3e quart-temps et avaient encore un matelas de 11 points à l'entame des 2 dernières minutes, notamment grâce au carton de Payton Pritchard (42 pts) et au triple-double de Jaylen Brown malgré sa maladresse (19 pts, 12 rbds, 11 asts à 3/13). Donovan Mitchell (18 pts) et Darius Garland (21 pts) ont pimenté le money time pour ramener les Cavs à deux points, mais en vain. C'est la troisième défaite de suite pour Cleveland, qui glisse à la 7e place à l'Est.

- Le thriller de la nuit a vu Atlanta s'imposer en double prolongation à Philadelphie. Les Sixers ont chuté à domicile pour le retour de Joel Embiid après 9 matches d'absence et malgré les 44 points de Tyrese Maxey, qui avait arraché la première prolongation sur deux paniers clutch. Il a été moins en réussite par la suite, avec deux lancers ratés qui auraient pu permettre aux siens de plier le match avant la 2e overtime. Nickeil Alexander-Walker (34 pts) n'a lui pas flanché à une seconde du terme pour prolonger encore la rencontre.

En face aussi il y avait un garçon en pleine confiance : Jalen Johnson (41 pts, 14 rbds, 7 asts) a claqué deux paniers primés pour parapher sa belle copie et faire en sorte que les Hawks prennent le large sur la fin de match. Il s'agit de son record personne en NBA, en même temps qu'une nouvelle confirmation de son statut dans cette équipe et dans la ligue.

CAREER NIGHT FOR JALEN JOHNSON! 🔥 41 PTS (career-high)

🔥 14 REB

🔥 7 AST

🔥 4 3PM He leads the Hawks to the double OT victory. pic.twitter.com/RsHFwoQdAs — NBA (@NBA) December 1, 2025

Zaccharie Risacher a joué 30 minutes pour 12 points marqués. Joel Embiid, pour son comeback, a eu droit à 30 minutes et en a profité pour inscrire 18 points (6/14).

- Affronter Portland, la seule équipe à l'avoir battu cette saison en NBA, n'est décidément pas une partie de plaisir pour le Thunder. OKC l'a quand même emporté sur le parquet des Blazers pour une 12e victoire de suite et une 20e en 21 matches, mais le succès a mis un peu de temps à se dessiner. C'est dans le 4e quart-temps, après le retour sur le parquet de Chet Holmgren, gêné par les fautes, que les champions en titre ont pris le contrôle de la rencontre pour de bon. Shai Gilgeous-Alexander (26 pts), Holmgren (19 pts) et Jalen Williams (16 pts), qui disputait son deuxième match depuis son retour, ont fait le job, le MVP sortant étant encore impressionnant de sang froid et d'efficacité dans le money time. Il le fallait, pour répondre à Deni Avdija, auteur d'un match XXL avec 31 points, 19 rebonds et 10 passes. L'Israélien est d'ailleurs l'un des quatre joueurs NBA sur le mois de novembre à tourner à au moins 25 points, 7 rebonds et 6 passes avec Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Luka Doncic.

Sidy Cissoko était titulaire pour les Blazers et a joué 21 minutes pour 5 points, 2 rebonds et 1 passe à +7 de différentiel. Rayan Rupert est entré en jeu 6 minutes et a marqué un panier à 3 points.

- New York ne perd pas avec Josh Hart dans le cinq de départ. Les Knicks ont confirmé ce petit état de grâce avec une quatrième victoire de suite, à domicile contre Toronto. Avec un Hart justement encore tranchant (20 pts, 12 rbds, 7 asts) pour épauler KAT (22 pts) et les autres, les joueurs de Mike Brown ont pris un petit ascendant psychologique avant l'affrontement contre ces mêmes Raptors dans un peu plus d'une semaine en demi-finale de Conférence de la NBA Cup. Toronto a quasiment comblé ses 24 points de retard dans le 3e quart-temps, avant de céder petit à petit. Guerschon Yabusele (7 pts en 10 min) et Mohamed Diawara (4 min) ont participé à cette victoire au Garden.

- Les Rockets ont signé une troisième victoire de suite sur le parquet du Jazz, en profitant du retour de Kevin Durant (25 pts), qui avait manqué les deux derniers matches. Alperen Sengun (27 pts) a dominé face à la raquette d'Utah, mais c'est aussi la bonne défense texanne qui a fait la différence. Houston a limité Markkanen à 18 points, pendant que Keyonte George vivait un calvaire (0 pt à 0/6 et 8 pertes de balle). Ace Bailey a apporté 19 points à 8/12.

- Les Spurs ont craqué dans le 4e quart-temps face à Minnesota (36-19) alors qu'ils n'étaient pas si loin d'un nouveau joli coup en l'absence de Victor Wembanyama. Anthony Edwards (32 pts), Julius Randle (22 pts, 12 asts) et la paire DiVincenzo-Reid, précieuse dans le 4e QT, ont orchestré cette victoire. De'Aaron Fox a inscrit 25 points. Rudy Gobert a fini avec 8 points et 8 rebonds en 24 minutes.

- Zach Edey a signé son record en NBA lors de la victoire de Memphis à Sacramento. Le Canadien a outrageusement dominé la raquette californienne avec une copie à 32 points et 17 rebonds en seulement 29 minutes et à 16/20. Ses 6 points dans le money time, alors que le match n'était pas encore plié, ont été déterminants. C'est la 3e victoire de suite pour les Grizzlies, 9e à l'Ouest. Maxime Raynaud a joué 23 minutes pour 9 points, 6 rebonds et 3 passes.

- Dans le match le plus tardif de la nuit, les Lakers ont assez facilement dominé les Pelicans. Même sans LeBron James, laissé au repos, Los Angeles a rapidement créé un gros écart, grâce à Luka Doncic (34 pts), qui était déjà à 20 points à la fin du 1er quart-temps, et Austin Reaves (33 pts), toujours saignants en tandem. Si New Orleans a un peu mieux bataillé par la suite en recollant pas loin des 10 points, la différence de niveau entre les deux équipes était un peu trop criante, surtout en l'absence de Zion Williamson et Trey Murphy, qui ont regardé le match depuis le banc.