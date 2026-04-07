Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hawks : 108-105

Pistons @ Magic : 107-123

Cavs @ Grizzlies : 142-126

Sixers @ Spurs : 102-115

Blazers @ Nuggets : 132-137, après prolongation.

- Victor Wembanyama a quitté les siens prématurément contre Philadelphie, touché aux côtes après un contact avec Paul George. Malgré sa sortie et les 34 points de Joel Embiid, San Antonio s’en est sorti, avec un triple-double de Stephon Castle (19 pts, 1e asts, 10 rbds) et cinq autres joueurs à 10 pts ou plus, dont Wembanyama (17 pts en 16 min).

- Denver s’est retiré une belle épine du pied en rattrapant 16 points de retard dans le 4e QT contre Denver, pour finalement s’imposer en prolongation contre Portland. Nikola Jokic a encore fait un match de très haut niveau : 35 pts, 14 rbds, 13 asts, 5 stls. Aaron Gordon (23 pts) a lui aussi été crucial, notamment pour répondre aux 30 pts de Toumani Camara. C’est la 9e victoire de suite des Nuggets.

- A quelques micro-secondes près, CJ McCollum réussissait le panier du mois et envoyait tout le monde en prolongation sur un tir miraculeux. Malheureusement pour l’arrière des Hawks, le ballon a quitté ses mains un poil trop tard. Résultat : une courte défaite contre New York pour Atlanta, qui restait sur 13 victoires de suite à domicile. Jalen Brunson (30 pts, 13 asts) a été l’homme du match, avec un 4e QT de feu (17 pts) et les lancers de la gagne à 1.2 seconde du terme. Il fallait bien ça pour répondre à Nickeil Alexander-Walker (36 pts) notamment. Zaccharie Risacher a joué 7 minutes pour 3 points.

- Orlando va discrètement un peu mieux. Le Magic a décroché une 3e victoire consécutive en se payant Detroit. Assurés d’être premiers â l’Est, les Pistons se sont relâchés et ont laissé Paolo Banchero (31 pts), Desmond Bane (25 pts) and co passer une soirée tranquille, même sans Franz Wagner. Orlando a compté jusqu’à 26 pts d’avance dans le 3e QT. Anthony Black a fait un retour remarqué avec 14 points en 15 minutes, lui qui avait manqué les 15 derniers matches de son équipe.

- Drôle de soirée à Memphis pour les Cavs, qui ont survécu à un retard de 17 points en 1e mi-temps et au record NBA égalé (29) de paniers à 3 pts pour une équipe sur un match. Cleveland jouait sans Donovan Mitchell et James Harden, mais Mobley, Schröder et Merrill ont dépassé les 20 pts chacun. Rayan Rupert n’a pas joué après son TD de la veille, mais Adama Bal s’est fait plaisir avec 20 pts et 6 rebonds.