Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Raptors : 127-141, après prolongation

Sixers @ Thunder : 129-104

Grizzlies @ Wizards : 112-116

Celtics @ Blazers : 108-114

Pistons @ Clippers : 99-112

Kings @ Lakers : 101-125

Kawhi Leonard fait la meilleure saison de l'histoire... sur la ligne

- Les Clippers sont en train de revenir d'entre les morts et Kawhi Leonard n'y est pas pour rien. C'est même un euphémisme. Los Angeles a remporté un 4e match consécutif, dimanche, en se payant les Pistons (112-99) grâce à un Kawhi absolument phénoménal. L'ancien ailier des Spurs et des Raptors a tout simplement battu son record de points en NBA et inscrit près de la moitié des points de son équipe : 55 points, 11 rebonds, 5 interceptions et 3 contres à 17/26 et 16/17 sur la ligne. Kawhi Leonard a inscrit 26 points dans le seul 3e quart-temps pour mettre Detroit hors d'état de nuire. James Harden (28 pts) a pris l'aspiration et Nicolas Batum, titulaire, a apporté 12 points à 4/8 à 3 points. Tyronn Lue s'en est remis à un cinq âgé, avec cinq trentenaires, dont trois de 36 ans ou plus, en l'absence d'Ivica Zubac.

KAWHI LEONARD TONIGHT: 55 POINTS

11 REBOUNDS

5 STEALS

3 BLOCKS

65% FGpic.twitter.com/lli0cRdA9s — NBACentral (@TheDunkCentral) December 29, 2025

- Les Warriors n'arrivent pas à enchainer et à être constants. Alors qu'ils avaient le match en main à Toronto, avec un très bon Stephen Curry (39 pts), ils ont été rattrapés, poussés en prolongation, puis ultra-dominés (19-5) pendant l'overtime. Ce n'est pas la première fois que Golden State prend l'eau dans les fins de match et a du mal à conclure dans le clutch cette saison... Les Raptors ont été portés par un Scottie Barnes exceptionnel (23 pts, 25 rbds, 10 asts), qui a égalé le record de rebonds sur un match pour la franchise, détenu par Bismack Biyombo. Immanuel Quickley (27 pts) et Brandon Ingram (26 pts) ont aussi été bons.

- Après deux défaites de suite, OKC s'est repris lors de la réception de Philadelphie. Le Thunder a attendu le 3e quart-temps pour se détacher, mais a suffisamment pris le large pour que Shai Gilgous-Alexander (27 pts à 10/13) n'ait pas à jouer de tout le 4e quart-temps. Chet Holmgren (29 pts, 9 rbds, 4 blks) a sorti l'un de ses meilleurs matches offensifs depuis pas mal de temps. Du côté des Sixers, Joel Embiid était absent et Tyrese Maxey (28 pts) n'a pas suffi.

- Alex Sarr a signé son record de contres en NBA (6) lors de la victoire des Wizards à domicile contre Memphis (116-112). C'est la première fois que Washington gagne deux matches de suite cette saison et l'intérieur français y est pour quelque chose, puisqu'il a aussi inscrit 20 points et pris 9 rebonds. Bilal Coulibaly y est lui allé de ses 14 points et 8 rebonds

- Portland a renversé Boston pour mettre un terme à une série de trois défaites consécutives. Malgré les 37 points de Jaylen Brown (qui égale le record de Larry Bird avec un 9e match à 30 points ou plus), les Celtics ont baissé de pied après la pause. Shaedon Sharpe (26 pts), Deni Avdija (24 pts, 10 asts, 7 rbds), Toumani Camara (20 pts), Donovan Clingan (18 pts, 18 rbds) et Caleb Love (18 pts) ont tous joué un rôle important pour ramener les Blazers à la 10e place.

- Malgré le double-double de Maxime Raynaud (16 pts, 10 rbds), les Kings n'ont pas fait le poids contre des Lakers qui avaient besoin de se racheter. Le coup de gueule de JJ Redick et les réunions en interne ont l'air d'avoir payé. Portés par Luka Doncic (34 pts, 7 asts, 5 rbds) et LeBron James (24 pts, 5 asts) en l'absence d'Austin Reaves, blessé pour plusieurs semaines, les Angelenos ont été bien plus convaincants que sur leurs précédentes sorties. LeBron était même de suffisamment bonne humeur pour claquer un nouveau dunk de jeune homme à quelques heures de fêter ses 41 ans.