Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Nets : 119-109

Grizzlies @ Knicks : 120-133

Celtics @ Sixers : 100-102

Warriors @ Thunder : 102-126

Pacers @ Jazz : 128-152

Nuggets @ Kings : en cours

- On ne pouvait pas avoir deux nuits de suite avec des thrillers dans tous les sens en NBA. Il y en a tout de même eu un dans l'un des traditionnels chocs de l'Est entre les Sixers et les Celtics. Philadelphie s'est imposé sur le fil (102-100) à domicile grâce à un game winner de Kelly Oubre Jr à 8 secondes de la fin. L'ailier a bien suivi le seul tir manqué de la soirée par son coéquipier Justin Edwards (22 pts à 8/9) et Boston a totalement vendangé sa dernière possession dans la foulée. Les Celtics menaient pourtant de 8 points à 6 minutes de la fin, avant qu'Edwards ne marque trois paniers de suite en à peine plus d'une minute pour renverser la situation.

KELLY OUBRE CLUTCH PUTBACK pic.twitter.com/rzNHy0SWWL — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) November 12, 2025

Les Sixers jouaient de nouveau sans Joel Embiid, pourtant pas en back to back, mais ont appris le retour imminent de Paul George à la compétition.

- Les Warriors ont pris une gifle sur le parquet d'OKC. Malgré le retour de maladie de Stephen Curry (11 pts à 4/13), Golden State a été totalement impuissant face au champion en titre. Les deux hommes forts du Thunder ont été Shai Gilgeous-Alexander, qui a inscrit 28 points en seulement trois quart-temps, et Chet Holmgren, qui a sorti un match offensif parfait avec 23 points à 9/9 et sans rater aucun de ses trois lancers. OKC est à 11-1 sur les 12 premiers matches de cette saison en NBA et continue d'impressionner sans Jalen Williams, ni Luguentz Dort.

Ousmane Dieng a joué 20 minutes grâce à ce blowout et a fini avec 5 points (à 1/5) et 5 rebonds.

- Les Knicks continuent de se faire plaisir offensivement dans ce début de saison. New York a passé 133 points à Memphis pour une 7e victoire et un sans-faute qui se poursuit à domicile. Jalen Brunson (32 pts, 10 asts), KAT (21 pts, 13 rbd= et Mikal Bridges (22 pts) ont été les plus prolifiques de la nuit pour les hommes de Mike Brown. Du côté des grizzlies, qui sont sur 6 défaites en 7 matches, Ja Morant a délivré 10 passes décisives, mais a shooté à 4/14, poursuivant sa terrible méforme en termes d'adresse.

Guerschon Yabusele a joué 15 minutes, mais n'a marqué que 2 points (1/3).

- Les Raptors ont repris leur marche en avant et ont gagné (119-109) pour la 5e fois en 6 matches, grâce à leur déplacement à Brooklyn, qui n'a toujours pas gagné à la maison cette saison. Toronto s'est appuyé sur Brandon Ingram (25 pts) et Immanuel Quickley (24 pts) pour valider ce succès assez tranquille. Les Nets sont revenus à deux points dans le 3e QT, mais les joueurs de Rajakovic ont accéléré et le panier au buzzer de Jamal Shead a tué le suspense.

- Les Pacers sont décimés et on compatit, mais prendre 152 points par le Jazz, ça pique quand même fort. Derrière les 35 points de Lauri Markkanen et la bonne copie rendue par Ace Bailey (20 pts en 26 min à 50% à 3 pts), Utah a infligé une correction à Indiana, qui commence pourtant à récupérer quelques forces vives.