Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 106-117

Heat @ Sixers : 101-99

Celtics @ Knicks : 94-109

Magic @ Pelicans : 101-93

- Les Celtics ne sont plus en tête de la ligue et les Knicks en sont responsables. New York a décroché une 6e victoire consécutive et s'est offert un succès à la fois important au classement et symbolique de leurs ambitions pour la fin de saison. Boston a fini le match avec beaucoup de frustration, à l'image de Jayson Tatum (14 pts à 6/18), éjecté pour la première fois de sa carrière après avoir reçu une deuxième faute technique en fin de partie.

L'agressivité des Knicks combinée à la maladresse extérieure des C's (qui ont raté 20 de leurs 22 premiers tirs à 3 points), toujours privés de Jaylen Brown, leur a permis de grimper à la 4e place tout en éjectant Boston du trône de l'Est. Julius Randle et Immanuel Quickley ont tous les deux inscrit 23 points, pendant que Jalen Brunson (17 pts) pilotait les opérations.

C'est désormais Milwaukee, sans jouer, qui détient le meilleur bilan en NBA.

- La défaite contre Boston ce weekend a l'air d'avoir un peu entamé la confiance des Sixers. Philadelphie s'est incliné à domicile devant Miami cette nuit. Malgré les double-doubles de Joel Embiid (27 pts, 12 rbds) et James Harden (20 pts, 12 pds) et un comeback intéressant dans le 4e quart-temps, les hommes de Doc Rivers ont plié face à la détermination de Jimmy Butler. En plus de son "presque triple-double" (23 pts, 11 rbds, 9 pds), l'arrière du Heat a inscrit le panier le plus important du match à 1:28 de la fin sur un move acrobatique, avant de finir le travail sur la ligne quelques instants plus tard.

- Sale soirée pour les Hornets. Non seulement ils ont gagné contre Detroit, un concurrent direct dans la Wembanyama Race et voient leurs "chances" d'être dans le trio du bas s'éloigner, mais ils ont en plus perdu LaMelo Ball sur une grosse blessure. Le meneur de Charlotte souffre d'une fracture de la cheville droite et manquera évidemment la fin de saison. Avant de quitter ses partenaires dans le 3e quart-temps, Ball (18 pts à 6/7 à 3 pts) avait mis l'équipe sur de bons rails pour une 5e victoire de suite, aidé par Gordon Hayward (19 pts) et Mark Williams (15 pts, 11 rbds).

Côté Pistons, Killian Hayes s'est montré actif et plutôt productif avec 12 points, 10 passes, 4 interceptions et 2 contres. James Wiseman s'est lui aussi distingué avec 23 points et 7 rebonds à 9/11.

- Paolo Banchero et le Magic ont montré cette nuit qu'ils savaient boucler un match. Alors que la partie était serrée face aux déprimants Pelicans (4 défaites de suite), le probable Rookie of the Year 2023 a enquillé les shoots clutch à mi-distance dans le money time, tout en aidant ses partenaires à empêcher NOLA de marquer sur les quatre dernières possessions de la rencontre.

Avec 29 points, Banchero a pesé sur l'issue de ce match, cette victoire ramenant Orlando à trois victoires "seulement" de Washington, 10e et premier qualifié virtuel pour le play-in tournament.