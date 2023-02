Plusieurs semaines d’absence pour LeBron James ?

LeBron James parlait des « 23 matches [de saison régulière] les plus importants de sa carrière » pour évoquer le sprint final dans lequel sont embarqués les Los Angeles Lakers. Il se pourrait que le King regarde ces fameuses rencontres sur sa télévision ou depuis le banc, en tenue civile. En effet, la menace d’une blessure au pied plus grave que prévue plane pour l’instant sur le joueur et sa franchise. Selon ESPN, il pourrait être absent plusieurs semaines.

Ce serait évidemment un terrible coup dur pour l’équipe hollywoodienne, à la lutte pour accrocher les playoffs et actuellement douzième de la Conférence Ouest avec une victoire de retard sur le dixième.

James s’est fait mal au pied lors du match contre les Dallas Mavericks. Il disait s’être blessé en marchant sur le pied de Dwight Powell mais les images ont montré qu’il n’y avait en réalité eu aucun contact, ce qui est mauvais signe. Les blessures sans contact sont généralement plus graves. Il a tout de même fini le match en marquant même 11 points de suite dans le money time, menant ainsi les Lakers à un formidable comeback.

LeBron James, 38 ans, a connu plusieurs pépins physiques au cours des dernières années. Tout à fait logique au regard des très nombreuses minutes passées sur les parquets saisons après saisons et le charge de travail imposée à son corps campagne de playoffs après campagne de playoffs.

Les médecins de Los Angeles vont encore passer des tests pour déterminer la nature exacte de sa blessure au pied et, donc, la durée de son indisponibilité. En attendant, les Lakers vont sans doute devoir faire sans lui un moment et s’appuyer sur Anthony Davis et le reste de l’effectif pour remonter au classement.

