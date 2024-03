Voici ce qu'il fallait retenir des 7 matches de la nuit en NBA. Entre les game winners de Kyrie Irving et Bam Adebayo et l'énorme match de Victor Wembanyama, il s'est passé beaucoup de choses.

Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Bucks : 129-140

Heat @ Pistons : 104-101

Nuggets @ Mavericks : 105-107

Raptors @ Magic : 96-111

Celtics @ Wizards : 130-104

Nets @ Spurs : 115-122, après prolongation

Hawks @ Clippers : 110-93

- Kyrie Irving a rentré l'un des game winners au buzzer les plus incroyables de mémoire récente dimanche lors du choc face aux Nuggets. Dallas, qui craignait d'avoir gâché une occasion en dilapidant ses 13 points d'avance dans le 4e quart-temps contre les champions en titre, l'a emporté grâce au génie de son meneur. Sur la dernière possession du match, Kyrie a rentré un hook main gauche (!) depuis la ligne des lancers, par-dessus Nikola Jokic, pour faire exploser la salle. Même Luka Doncic (37 pts) était hilare et n'en revenait pas, lui qui n'est pourtant pas le dernier pour marquer des paniers improbables.

Kyrie Irving est un gigantesque malade. @SoFrenchProd et @JMonclar abasourdis aux commentaires sur ce game winner absurde que seul Kyrie pouvait tenter... et réussir, main gauche et par-dessus Nikola Jokic. pic.twitter.com/6FC1VY2tIu — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 17, 2024

Grâce à ce coup d'éclat, les Mavs reviennent à hauteur de Phoenix et Sacramento dans la course à la 6e place, la dernière directement qualificative pour les playoffs.

- Kyrie n'a pas été le seul à faire gagner son équipe au buzzer dimanche. Bam Adebayo a retiré les marrons du feu sur un shoot à 3 points contre Detroit, pour éviter à Miami une prolongation. Juste avant, c'est Cade Cunningham qui a manqué une occasion de scorer pour la gagne. Terry Rozier a pris le rebond et servi Adebayo pour un superbe laser que l'on ne devinait pas forcément dans son registre. L'intérieur All-Star est à peine au-dessus des 11% à 3 pts en carrière, mais n'a pas hésité à prendre ce tir lointain. Bien lui en a pris.

Evan Fournier a joué 31 minutes en sortie de banc dans ce match et a apporté 18 points, 4 rebonds et 3 interceptions.

- Victor Wembanyama a encore réussi une ligne de stats historique ! Lors de la victoire en prolongation des Spurs face aux Nets, le Français a été clutch avec un panier pour virer définitivement en tête, mais a en plus compilé 33 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres à 14/26, ce qui fait de lui le premier joueur de l'histoire de la NBA à sortir un match avec au moins 30 points, 15 rebonds, 5 passes et 5 contres, tout en shootant à plus de 50%. "Wemby" a brillé le soir de l'annonce officielle, par Gregg Popovich lui-même, de la venue des Spurs à Paris l'an prochain pour un Paris Game qui devrait passionner un peu plus les foules.

Wemby put together a HISTORIC performance in the Spurs overtime win against the Nets! 👽 33 PTS | 15 REB | 7 AST | 7 BLK | 14-26 FG Victor Wembanyama is the first player in NBA history with 30+ points, 15+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks while shooting 50% FG in a game 📈 pic.twitter.com/W5rtw2RvDT — NBA (@NBA) March 18, 2024

- La première affiche dominicale a vu les Suns prendre un terrible bouillon face aux Bucks, avec une défense aux abonnés absents. Phoenix a pris 140 points dans le buffet, alors que Milwaukee jouait sans Giannis Antetokounmpo ! En son absence, le tandem Damian Lillard (31 pts, 16 asts) - Bobby Portis (31 pts, 10 rbds) a fait mieux que le boulot et la bande à Doc Rivers a rentré 24 tirs à 3 points. Le Big Three des Suns était pourtant en action, mais Kevin Durant (11 pts), Devin Booker (23 pts) et Bradley Beal (28 pts) n'ont pas pu fermer les vannes de ce match très offensif. Phoenix repasse virtuellement 8e, dans une égalité à trois avec Sacramento et Dallas dans la course à la précieuse 6e place.

Petition for Portis for Sixth Man of the Year. 31 PTS | 10 REB | 5 3PM | 3 STL | 65% FG pic.twitter.com/S6DcXgv8sW — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 17, 2024

- Le Magic continue de mettre New York sous pression dans la lutte pour la 4e place. Orlando a disposé de Raptors déplumés grâce à un très bon Paolo Banchero (29 pts) et bel apport de Franz Wagner (22 pts, 9 rbds, 5 asts) et de son frangin Mo (14 pts). Les Floridiens sont en position de force au niveau du calendrier, puisqu'il s'agissait du premier match d'une série de 8 consécutifs à domicile.

- Pas besoin d'être au complet pour Boston, le collectif est suffisamment fort pour gérer les Wizards. Malgré les absences de Jaylen Brown, Derrick White et Kristaps Porzingis, les Celtics ont assez facilement pris le dessus sur Washington, également décimé par les pépins physiques (Bilal Coulibaly, notamment, était forfait). Si Jayson Tatum a fait le job (30 pts), ce sont les 30 points et 10 paniers à 3 points (deux records en carrière) de Sam Hauser qui ont pesé dans la balance, en plus de l'impact de Payton Pritchard (14 pts, 13 asts). C'est la cinquième victoire consécutive pour Boston, qui approche des 10 victoires d'avance sur le deuxième, Milwaukee.

- Les Clippers sont dans le dur et commencent à perdre des matches qu'ils auraient gagné il n'y a pas si longtemps. Les Californiens ont été battus à domicile par Atlanta et sont sur 4 défaites en 5 matches. Dejounte Murray (21 pts), De'Andre Hunter (20 pts), Jalen Johnson (18 pts, 12 rbds) et Clint Capela (15 pts, 13 rbds) ont fait mal à Los Angeles, qui commence à sentir le souffle des Pelicans, qui n'ont plus qu'une victoire de retard et peut encore rêver de la 4e place et de l'avantage du terrain.