CQFR : Wembanyama relance la machine, LeBron James et les Lakers impériaux

Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets : 109-104

Miami Heat @ Charlotte Hornets : 114-106

Boston Celtics @ Detroit Pistons : 124-118

Cleveland Cavaliers @ Washington Wizards : 135-116

Oklahoma City Thunder @ Chicago Bulls : 114-95

Orlando Magic @ Memphis Grizzlies : 111-124

Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves : 101-112

Houston Rockets @ San Antonio Spurs : 106-109

Dallas Mavericks @ Phoenix Suns : 102-114

Sacramento Kings @ Los Angeles Lakers : 127-131

LeBron James super clutch, les Lakers invaincus

- Bientôt 40 ans et toujours capable de prendre un match à son compte. LeBron James a donné un récital dans le quatrième quart-temps du match contre les Kings samedi soir. Il a mis 16 de ses 32 points dans les 12 dernières minutes, dont 8 de suite pour donner 7 points d'avance à Los Angeles alors que Sacramento avait repris le contrôle de la partie. En plus de ça, le King a ajouté 14 rebonds et 10 passes. Magistral.

Son coéquipier Anthony Davis n'a pas été en reste avec 31 points au compteur. C'est son troisième match de suite avec au moins 30 points. Et ce n'est certainement pas un hasard si ça coïncide avec une troisième victoire de rang des Lakers, décidément bien en jambes sur ce début de saison. L'équipe entraînée par JJ Redick n'a toujours pas perdu depuis l'arrivée de son nouveau coach et elle s'est installée en tête de la Conférence Ouest.

Les titulaires des deux équipes ont tous marqué plus de 10 points. Domantas Sabonis y est aussi allé de son triple-double (29-12-10) et De'Aaron Fox a inscrit 28 points en plus de ses 10 passes.

Victor Wembanyama s'est mis dans le rythme

- La toute première sortie de l'an II de Victor Wembanyama nous avait laissé sur notre faim. Le Français avait compilé 17 points et 9 rebonds, mais sans vraiment peser sur la rencontre. Il s'est bien repris dès le deuxième match de la saison. Opposé à Houston et à Alperen Sengun, il a dominé son vis-à-vis, limité à 6 points, en claquant 27 points à 10 sur 17 avec également 7 rebonds et 3 blocks. Il a pu être servi par moments près du cercle, avec par exemple deux alley-oops sur des passes de Chris Paul à la fin de la première mi-temps.

Les Rockets ont compté jusqu'à 22 points de retard en raison d'une adresse catastrophique mais ils se sont repris au retour des vestiaires sous l'impulsion de Jalen Green (28 points) et le match a été serré sur la fin, avec plusieurs possessions importantes. Jeremy Sochan (17 points, 12 rebonds) a notamment inscrit un layup décisif pour mettre son équipe à l'abri.

- La défense de fer du Thunder a fait mal à l'attaque des Bulls, limitée à 39 points en première mi-temps. Les joueurs de Billy Donovan ont shooté à 34% sur l'ensemble de la rencontre avec même un 0 sur 9 derrière l'arc pour Coby White, excellent lors du match précédent contre Milwaukee. La taille et les qualités athlétiques des joueurs d'Oklahoma City mettent particulièrement à mal leurs adversaires.

De l'autre côté du terrain, le Thunder s'est appuyé sur son jeune trio : 24 points, 9 rebonds et 8 passes pour Jalen Williams, qui avait manqué de tranchant au match précédent, 23 points, 8 rebonds et 4 interceptions pour Shai Gilgeous-Alexander et enfin 21 points, 16 rebonds et 2 blocks pour Chet Holmgren.

- Nouvelle belle perf du duo formé par Julius Randle et Anthony Edwards. Les deux stars des Timberwolves ont inscrit 24 points chacune pour permettre à Minnesota de battre Toronto pour son premier match à domicile. Rudy Gobert a terminé avec 15 points, 12 rebonds et 4 blocks.

Les Nuggets tirent la tronche

- Oh le début de saison bien suspect des Nuggets. Oui, pas de conclusions hâtives, que deux matches mais déjà deux défaites à domicile pour les champions 2023 et quelques signes d'agacement de la part de Nikola Jokic. Déterminé à ne pas laisser son équipe s'incliner à nouveau après la déroute contre le Thunder lors du premier match, le MVP serbe s'est surpassé en claquant 41 points samedi soir. Mais ça n'a pas suffit, là encore. Il a sa part de responsabilités puisqu'il a notamment manqué un lancer décisif qui aurait pu permettre à Denver d'égaliser dans les dernières secondes.

Les Clippers, eux, n'ont pas craqué. Menés de 3 points, ils sont revenus à hauteur de leurs adversaires sur un tir primé de l'excellent Norman Powell (37 points, 7 tirs lointains). James Harden a lui inscrit 4 lancers-francs dans les 30 dernières secondes et L.A. a décroché une belle victoire à l'extérieur. L'ancien MVP a terminé avec 23 points et 16 passes tandis qu'Ivica Zubac a ajouté 24 points et 15 rebonds.

Le banc de Denver a une nouvelle fois été dépassé et Russell Westbrook a par exemple fait 0 sur 8 aux tirs.

- Auteur d'un non-match sur sa première sortie, Jimmy Butler a corrigé le tir en cumulant 26 points, 8 rebonds et 8 passes contre les Hornets. Le Heat a ainsi décroché sa première victoire de la saison. Tyler Herro a ajouté 22 points, 5 rebonds et 5 passes. LaMelo Ball en a planté 27 pour Charlotte mais à 2 sur 10 derrière l'arc. Tidjane Salaün a lui eu le droit à ses premières minutes en NBA. 9 au total, pour 1 rebond et 1 interception.

Boston enchaîne, Tatum aussi

- Troisième match, troisième victoire de suite et troisième démonstration de Jayson Tatum. La superstar et son équipe des Celtics démarrent en trombe. Boston a battu Detroit avec notamment 6 points de son meilleur joueur dans la dernière minute pour assurer ce nouveau succès. JT en a mis 37 au total. Les champions en titre ont mené de 23 unités en début de partie mais les Pistons ont chèrement défendu leur peau, une fois de plus. Même si ça ne les a pas empêché de s'incliner pour la troisième fois d'affilée.

Cade Cunningham a posté 21 points et 10 passes tandis que Jaden Ivey a fini avec 26 points. En face, Jaylen Brown a marqué 24 points. Boston caracole déjà en tête à l'Ouest.

- Autre équipe à 3 victoires, les Cavaliers, vainqueurs des Wizards. La formation de Kenny Atkinson fonctionne très bien sous la houlette de son nouveau coach. Donovan Mitchell (30 points), Darius Garland (23) et Jarrett Allen (23) ont été le principaux artisans du succès la nuit dernière.

Bilal Coulibaly a été le meilleur joueur des Wizards en se montrant encore plus agressif balle en main. 23 points à 9 sur 16 aux tirs, avec aussi 9 rebonds. Alex Sarr a aussi fait un match plutôt solide en compilant 12 points, 6 rebonds et 2 blocks.

- Première défaite de la saison pour Orlando, battu par Memphis. Relégué sur le banc au retour de Jaren Jackson Jr, Santiago Aldama a mis 22 points. Comme lors du match précédent, Paolo Banchero a manqué d'adresse pour le Magic (16 points à 4 sur 12).

- Les Suns ont réagi après leur défaite contre les Lakers en battant les Mavericks le lendemain. Kevin Durant a mené la charge avec 31 points pour répondre aux 40 points de Luka Doncic.