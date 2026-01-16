Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Magic : 111-118

Suns @ Pistons : 105-108

Celtics @ Heat : 119-114

Thunder @ Rockets : 111-91

Bucks @ Spurs : 101-119

Jazz @ Mavs : 122-144

Knicks @ Warriors : 113-126

Hawks @ Blazers : 101-117

Hornets @ Lakers : 135-117

Un poster monumental sur... 4 joueurs ???? Anthony Black lâche l';un des dunks de l'année

- L'Allemagne a eu droit à son premier match NBA officiel à Berlin dans la soirée de jeudi. Le Magic, où figurent les frères Wagner (Franz a d'ailleurs fait son retour), a dominé les Grizzlies (118-111) avant le deuxième volet de leur opposition hors du sol américain du côté de Londres. Paolo Banchero (26 pts, 13 rbds) et Franz Wagner (18 pts, 8 rbds) ont notamment permis à Orlando de renverser une situation mal embarquée (-16 à la fin du 1er QT). L'action la plus marquante du match est néanmoins à mettre à l'actif d'Anthony Black, qui a tout simplement signé l'un des dunks de l'année en NBA, au milieu de... 4 adversaires et alors que les deux équipes étaient à 107-107 dans le money time.

DUNK OF THE YEAR?!!?! ANTHONY BLACK ON 4 GRIZZLIES 😳😳😳 pic.twitter.com/8QANj6pPUM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026

- Les Spurs ont corrigé les Bucks, qui ont évité l'humiliation comptable grâce à un 4e quart-temps garbage. Si Milwaukee n'a perdu "que" de 18 points, le ressenti est tout autre. Victor Wembanyama (22 pts, 10 rbds, 2 blks en 22 min) s'est remis d'une grosse frayeur en début de match (un contact au genou avec Giannis Antetokounmpo) pour contribuer à cette démonstration où Stephon Castle (19 pts, 10 asts) et De'Aaron Fox (18 pts) ont aussi mis du leur. Doc Rivers a rapidement envoyé son banc sur le terrain lorsqu'il a compris que la soirée finirait par une défaite, la troisième de suite...

- Ce n'est pas la première fois que les Lakers coulent en défense cette saison. Mais celle-ci risque de faire des dégâts... Los Angeles a perdu à la maison contre Charlotte en prenant un 135-117 assez désolant. Après une bonne entame (+9 à la fin du 1er QT), les hommes de JJ Redick se sont endormis et n'ont été réveillés que par la sirène du buzzer final. Luka Doncic (39 pts) et LeBron James (29 pts, 9 rbds, 6 asts) ont beau avoir été productifs, le reste n'a pas suivi et LaMelo Ball (30 pts, 11 asts, avec 9 paniers à 3 points) s'est amusé. Les Hornets, pour lesquels Moussa Diabaté a compilé 8 points, 6 rebonds et 2 passes, ont eu une adresse phénoménale (54% au global, 47% à 3 pts). Ils ont évidemment profité des grandes largesses défensives de L.A..

- La première fois qu'OKC et Houston s'étaient affrontés cette saison, le match avait fini en double prolongation, avec une courte victoire du Thunder. Les champions en titre n'ont pas eu recours à l'overtime ce coup-ci, mais il a quand même fallu un solide 4e quart-temps (34-16) pour mettre les Rockets hors d'état de nuire. Shai Gilgeous-Alexander (20 pts) a tout juste préservé sa série de match à 20 pts et a reçu le soutien de Chet Holmgren (18 pts), Cason Wallace (17 pts) et Ajay Mitchell (17 pts). Kevin Durant est lui passé à côté en termes d'adresse (7/23), au même titre que l'ensemble des Texans, qui ont shooté à... 34%.

- Detroit est capable de gagner même lorsque Cade Cunningham passe à côté. Menés de 16 points en début de match est toujours derrière à l'entame du 4e contre Phoenix, les Pistons ont composé avec un 3/16 de leur meneur star. Duncan Robinson (19 pts), Jalen Duren (16 pts, 18 rbds) et Tobias Harris (16 pts) ont compensé et survécu aux 33 points de Grayson Allen, très chaud en l'absence de Devin Booker. C'est la 4e victoire en 5 matches pour Detroit, toujours solide leader de l'Est.

- Boston était mené de 19 points à Miami et se dirigeait vers une défaite. C'était sans compter l'énorme coup de chaud d'Anfernee Simons. L'ancien Blazers a pris feu dans la salle du Heat et a eu un rôle moteur dans cette victoire décrochée grâce à un gros 4e QT de son équipe (35-21). Simons a inscrit 39 points avec 7 paniers primés en sortie de banc, avec un +18 qui en dit long sur son impact. Miami et sa brochette Powell (26 pts), Herro (22 pts), Adebayo (22 pts) n'ont pas su le freiner, ni retrouver des solutions en attaque sur la fin de match.

- Les Warriors ont écarté les Knicks de leur chemin dans le 3e quart-temps, comme au bon vieux temps, et l'ont emporté (126-113) sans trop trembler. Jimmy Butler (32 pts, 8 rbds, 4 asts) et Stephen Curry (27 pts, 7 asts) ont tous les deux été excellents, Moses Moody (21 pts), redoutable à 3 points (7/9) les aidant à faire gonfler le score. Jalen Brunson, blessé la veille, manquait à l'appel et le double-double (14 pts, 20 rbds) de KAT ou le bon intérim de Deuce McBride (25 pts, 6 asts) n'ont pu compenser totalement.

- Portland a cette fois surmonté l'absence de Deni Avdija avec une victoire à la clé. Les Blazers ont dominé les Hawks (117-101) grâce à une bonne deuxième mi-temps, aux 24 points de Shaedon Sharpe, mais aussi aux 55 points du banc de l'Oregon. Rayan Rupert (13 pts, 3 stls à 3/4 à 3 pts) s'est fait remarquer parmi le second unit, tout comme Jerami Grant (16 pts), qui n'avait plus joué depuis un mois. Sidy Cissoko (6 pts, 3 rbds en 22 min) était titulaire et son temps de jeu a un peu pâti du retour de Grant notamment

Mais oui Rayan Rupert !!! Le tir au buzzer du troisième quart-temps et la célébration qui va avec. 🗣️🙌pic.twitter.com/oDG7dwpY95 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2026

- Sans Cooper Flagg, blessé à la cheville, et sans match surnaturel cette fois de Brice Sensabaugh, Utah a pris 144 points dans les dents à Dallas. Klay Thompson nous a fait un petit revival (26 pts avec 6 paniers primés) et a dépassé Damian Lillard à la 4e place du classement all-time des paniers à 3 points marqués en NBA.