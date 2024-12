Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Hawks : 112-124

Heat @ Celtics : 89-108

Nets @ Bulls : 102-128

Lakers @ Wolves : 80-109

Spéculum Grey's Anatomy du truc bien qui traîne en longueur et devient pénible : Cleveland vs Boston

- Les Lakers ont pris une gifle à Minneapolis, ou en tout cas une injonction à ne pas marquer de paniers. L.A. n'a marqué que... 80 points lors de sa défaite sur le parquet des Timberwolves. Derrière la bonne défense de Rudy Gobert (17 pts, 12 rbds), les hommes de Chris Finch se sont enfin comportés comme une équipe de ce côté du terrain après avoir un peu perdu ce qui faisait leur force la saison dernière. Julius Randle (18 pts), Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker (15 pts chacun) ont compensé la soirée compliquée d'Anthony Edwards (8 pts à 3/13).

Du côté des Lakers, LeBron James (10 pts à 4/16) n'a toujours pas retrouvé le chemin du filet à 3 points, puisqu'il en est désormais à 24 paniers primés manqués de suite après son 0/4 du jour. Le King et Anthony Davis n'ont pas surnagé.

En revanche, on a pu voir Armel Traoré joué 15 minutes et afficher l'activité qui plait tant à JJ Redick : 4 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre pour le Français.

- Les Pelicans se sont bien battus pendant une mi-temps à Atlanta, mais ce début de saison est vraiment marqué du sceau de la lose à New Orleans. Les joueurs de Willie Green ont perdu pour la 9e fois de suite et pour la 11e fois en 12 matches. Trae Young (12 pts, 15 asts) et ses camarades ont accéléré après le repos pour décrocher une quatrième victoire (124-112) consécutive, avec 22 points de DeAndre Hunter en sortie de banc le jour de ses 27 ans. Zaccharie Risacher, titulaire, a joué 25 minutes pour 13 points, 1 passe, 1 rebond, 1 interception et 1 contre à 5/11.

How do you say cook in French??? pic.twitter.com/QHej9ZKQDq — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 3, 2024

Les 29 points de CJ McCollum et les applaudissements destinés à Dejounte Murray n'ont pas donné suffisamment de moelle aux Pelicans.

- En back to back, les Celtics et le Heat avaient mis du monde au repos - Holliday, Horford et Porzingis pour Boston, Jimmy Butler pour Miami - ce qui a donné un match à sens unique (108-89) en faveur des champions en titre. Boston a conquis sa 8e victoire en 9 matches grâce, notamment, à Jaylen Brown (29 pts), Payton Pritchard (25 pts), Derrick White (19 pts) et Jayson Tatum (18 pts, 11 rbds), pour rebondir après la défaite à Cleveland.

- Brooklyn a manqué de jus à Chicago pour éviter une troisième défaite de suite. Résultat : les Bulls l'ont emporté largement (128-102), avec le premier triple-double (20 pts, 13 rbds, 11 asts) de Josh Giddey sous ses nouvelles couleurs, lui qui est utilisé de manière un peu sporadique par Billy Donovan. Nikola Vucevic a ajouté son traditionnel double-double (21 pts, 10 rbds), Zach LaVine a apporté 18 points et le rookie Matas Buzelis - qu'on n'a plus trop entendu sur sa rivalité auto-proclamée avec Zaccharie Risacher... - a fait le meilleur match de sa jeune carrière en NBA avec 20 points à 4/5 à 3 points.