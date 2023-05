Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Heat : 101-109

Warriors @ Lakers : 101-104

New York Knicks 1-3 Miami Heat

Le Miami Heat n'est plus qu'à une victoire de retrouver la finale de la Conférence Est pour la troisième fois en quatre ans. Quand on repense aux difficultés de ce groupe en saison régulière, au fait que la fin de cycle a semblé évidente à plusieurs reprises et qu'il a fallu décrocher la 8e place en barrage après un début de play-in catastrophique...

Les Floridiens ont remporté le game 4 à domicile contre les Knicks, à nouveau dans un style que les amateurs de démonstrations d'attaque et d'adresse ne porteront pas dans leur coeur. En revanche, en termes de dureté et d'abnégation, le groupe d'Erik Spoelstra est droit dans ses bottes.

New York n'a mené qu'à deux reprises dans ce match et n'a pas exploité le passage à vide de Miami dans le 4e quart-temps. Le Heat menait de 9 points à l'entame de l'ultime période, mais a manqué 12 de ses 15 premiers shoots, ce dont les Knicks n'ont pas profité en ne revenant jamais plus près qu'à 6 longueurs.

A 3 minutes de la fin, Julius Randle, l'une des armes offensives de l'équipe, a pris sa 6e faute sur une offensive sur Max Strus, ce qui a tué une partie du suspense. Jalen Brunson (32 pts, 10 pds) et RJ Barrett (26 pts) ont fait de leur mieux, mais la maladresse globale à 3 points (9/28), la bataille du rebond perdue (44-38) et la patience collective du Heat ont fait la différence.

- Jimmy Butler a encore fait un match de patron avec 27 points, 10 passes, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Et lorsque Quentin Grimes a voulu le mettre sur un poster, la sanction a été immédiate.

Quentin Grimes almost put Jimmy Butler on a poster, but Jimmy said NOPE! pic.twitter.com/rZcguNzKB6 — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) May 9, 2023

- Bam Adebayo a aussi élevé son niveau de jeu apportant 23 points et 13 rebonds, pendant que Kyle Lowry était à nouveau très bien en sortie de banc (15 pts, 5 rbds, 4 pds).

- On se demandait si avec l'absence d'Immanuel Quickley, Tom Thibodeau n'allait pas relancer Evan Fournier ou Derrick Rose. Sans surprise, ça n'a pas été le cas. Les deux hommes ne sont pas entrés en jeu et les starters, comme Quentin Grimes, ont simplement joué un peu plus.

CQFR : Harden sauve encore Philly, Phoenix gâche le monster game de Jokic

Golden State Warriors 1-3 Los Angeles Lakers

- Voilà. Les Lakers ont 95% de chances de se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest, maintenant qu'ils mènent 3-1 contre l'une des rares équipes à avoir déjà remonté ce retard, en même temps qu'elle a été l'une de seules à dilapider cet avantage. On parlait de Miami un peu plus haut et de l'improbabilité de cette situation après ce qu'a vécu le groupe en saison régulière. Il en va de même pour les Lakers, dont on n'était même pas sûrs qu'ils pourraient accrocher le play-in il y a encore quelques semaines.

LeBron James et les siens n'ont aujourd'hui plus besoin que d'une victoire sur les trois prochains matches théoriques pour faire chuter les champions en titre et la dynastie des Warriors.

Los Angeles a fait preuve d'une formidable abnégation alors que le match semblait en train de filer en faveur de Golden State. En tête de 7 points pour entamer le 4e quart-temps, avec un Stephen Curry assez rapidement en triple-double (31 pts, 14 pds, 10 rbds) et semble-t-il à nouveau en mission, les hommes de Steve Kerr ont raté le coche. Quelques possessions cafouillées par les Warriors, avec notamment une passe un peu hasardeuse de Draymond Green, de l'adresse sur la ligne et le tour était joué pour les Angelenos.

- Les Warriors s'attendaient probablement tomber sous les coups de LeBron (27 pts) ou d'Anthony Davis (23 pts, 15 rbds), ce qui n'a que partiellement été le cas. Darvin Ham a relancé Lonnie Walker et l'ancien Spur a saisi sa chance. Ses 15 points, tous inscrits dans le 4e quart-temps, son shoot pour passer devant à 1:53 et ses deux lancers réussis à 15 secondes de la fin ont été primordiaux. Ses camarades ne s'y sont pas trompés à la fin du match et sont venus l'encercler pour le féliciter.

Avec la manière dont l'effectif a été remodelé, on en avait presque oublié que Walker faisait encore partie du roster. Ce n'était pas le cas de Darvin Ham, qui est en train de justifier sa réputation sur ses playoffs, ni de LeBron, qui a déclaré après coup qu'il savait que Lonnie Walker aurait un impact à un moment dans cette série. Bon, on connaît LeBron et son goût de la narration...

LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4! 15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8 — NBA (@NBA) May 9, 2023

- Austin Reaves (21 pts) a aussi fait pencher la balance en faveur des Lakers grâce à son absence de panique dans le money time. C'est un peu à l'image de ce qu'ont proposé les Lakers, plus combatifs et précis que les Warriors dans le money time où Stephen Curry s'est un peu retrouvé seul.

Le meneur de Golden State a manqué de jus sur le finish, où il manqué deux tirs de suite, dont un très long shoot à 3 points avec 15 secondes à jouer sur lequel Jordan Poole se serait probablement fait pourrir.

- Tiens, en parlant de Jordan Poole... Steve Kerr lui a préféré Moses Moody dans le money time, après un 0/4 et 10 petites minutes de jeu...

- Dans cette époque où le shoot extérieur est primordial, battre les Warriors en ne marquant que 6 paniers primés, tout en les limitant à 12/41 dans l'exercice est une petite victoire supplémentaire pour les Lakers.

- Steve Kerr a remodelé son cinq pour ce game 4, avec l'entrée de Gary Payton II au détriment de JaMychal Green. Kevon Looney n'a de nouveau que peu joué en sortie de banc avec 11 petites minutes à son actif.

Le CQFR en vidéo

Le programme de la nuit prochaine